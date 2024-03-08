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快來領！萊爾富整面牆「14箱都403的貨」 網笑：開貨車來取

聯合新聞網／ 綜合報導
萊爾富堆滿「403」的貨物。 圖擷自「爆廢1公社」
萊爾富堆滿「403」的貨物。 圖擷自「爆廢1公社」

超商取貨服務非常方便，無論是店到店或是其他購物平台，都可選擇寄送超商，不過若是囤積太多貨物未取，恐怕會造成店家困擾。有網友貼出超商萊爾富的貨架，只見某位手機末3碼「403」消費者的貨物多達14箱，店員崩潰直呼「403趕快來領了！」

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」轉貼一張照片，照片中為萊爾富貨架，有一面牆堆滿貨箱，且全部都是「403朱OO」的貨物，一數共多達14箱，非常佔空間，網友笑稱，「呼叫403趕快來領了，萊爾富真是你家」。

其他人則留言「人家是網購，妳這個叫進貨」、「大戶，記得開堆高機來鏟回去哦。不然去借台二齒的，來拉回去」、「名字都被掛在上面了，還不去領 」、「放個棧板，取貨的時候開堆高機去比較快」、「低調炫富」、「領到變VIP了」、「這要開貨車來載了吧」、「好懷念，以前買到店員都會直接幫我推回我家」。

還有人留言「真好，都不用去找去翻了，直接整片帶走就好」、「看來我們沒有人家誇張」、「朱小姐這麼狠連瓦斯桶都網購」、「貨物整板超好笑」、「整個棧板的包裹，需要貨車支援載運了」、「買到用板當單位，佩服」、「不只全家是他家，現在連萊爾富都是他家」。

另也有人猜測「這應該是賣家的退貨吧，我們店也有一個類似這種的，甚至比這個還多」、「會不會是搬家？」，還有網友也有類似經驗，留言「對不起，我也是一次18件，進7-11店員馬上知道領貨」。

取貨 網購 超商

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