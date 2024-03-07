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鄰居兒因公司業績不好被降薪 網嘆這算好：有的公司更絕情

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友想知道其他人的「身邊有不少人被降薪嗎？」示意圖／Ingimage
男網友想知道其他人的「身邊有不少人被降薪嗎？」示意圖／Ingimage

有一位男網友在PTT貼文發問，想知道其他人的「身邊有不少人被降薪嗎？」因為他鄰居的兒子在某科技公司業績不好被降薪，所以想問問這是多數現象還是特例。

原PO文中表示，會知道鄰居的兒子被降薪是遇到一位同社區住戶聊天時，她說同社區樓下有一戶年紀大的夫妻跟兒子同住一起，他們的房子是有房貸還在背，他們的兒子因公司業績不好被降薪，他們有經濟上的壓力，決定要把房子賣掉搬出去租房子住。這對夫妻年紀大，還要為兒子操心，為生活經濟折騰，原PO覺得很不捨，以至於想要問問其他人身邊「也有很多人因為公司業績不好，被迫降薪或放無薪假的嗎？」

有網友很直白的留言回應表示，「聽過蠻多的」、「有聽過降薪、降職，不過那些馬上就會辭職了」、「科技業降薪？是工廠的作業員吧」，有人說「沒聽過欸，要不要說一下是哪家公司啊？」、「沒聽過有人被降薪欸，應該是砍分紅」、「科技業降薪都部級甚至處級，他們不管怎麼降還是有400萬元以上」、「通膨算上變相降薪」。有網友無奈地說如公司業績不好就直接裁員，「降薪已經算不錯了，身邊更多的是裁員」、「有聽到不少朋友的另一半被裁員」。

有網友覺得，「兒子被降薪就沒辦法付房貸，這槓桿開太大了吧」、「賣屋租房超不合理，現在的房價賣掉之後就買不起了啦」、「沒聽過，房子賣掉去租房很不合理，沒錢了還花錢搬家」、「不會增貸來付喔？」，更有人開玩笑說，「在台灣沒聽過有人被迫降薪，還是你是在講祖國？」

無薪假

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