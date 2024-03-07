邱國正認了兩岸危機升高 鄉民驚：有錢小孩出國閃兵「他沒意見」

陸船翻覆事件令兩岸情勢緊張，國防部長邱國正今（7）日列席立法院外交國防委員會備詢，被藍委問「兩岸是否正往動武方向走？」，他坦言危機升高，「萬一擦槍走火，這個問題誰都不敢保證」，甚至針對富裕人家把小孩送出國避戰，說出「他要出國我沒意見」，一番回應讓網友驚呼。

國民黨立委羅智強質詢，「兩岸敵意螺旋持續上升，為何兩岸敵意會升高？」，並以學者趙春山說法來引問「兩岸是否正往動武方向走？」

邱國正回答，他多年看這個狀況，內心的衡量比較，以前對岸沒有講不承認海峽中線，現在講出來，就是危機升高。而後者，他說學者是按理論推估，在螺旋持續升高，有很多意外狀況，雖一再克制，但萬一擦槍走火，這個問題誰都不敢保證。海巡在執法碰到這種狀況，雖不願意發生，卻碰到了，不免就會提升危機，若起了戰端，就不意外。所以我們不樂見，還是努力去防備。

PTT鄉民翻出去年11月，賴清德上網路節目「下班瀚你聊」被主持人詢問，「若當選總統是否推動修憲改國號，以及國民黨稱賴清德若當總統、兩岸會打仗」。賴清德回應，他若當選總統，中華民國國號依舊在，國旗依舊隨風飄揚，且他當總統，「兩岸發生戰爭的機率是最低的」，因為他最有能力守護國家的安全。

大家紛紛熱議，「想想賴清德選前說什麼」、「國防部長都這樣講了，打臉賴總統（指賴清德）欸」、「按照DPP的邏輯，帶兩岸開戰風向就是中共同路人耶，國防部長說話要小心啊」、「邱國正看來要掰了」。

此外，國民黨立委馬文君提出，漢光演習實兵操演過去集結三軍火力，演示的都是灘岸殲敵，讓敵人上不來，兩軍在灘岸對峙攻防，顯示國軍防衛作戰重點，已從灘岸殲敵轉向國土防衛作調整，民間感受未來打城鎮戰了，造成人心惶惶，甚至有能力者都將15歲孩子往國外送，對國家安全與地緣政治充滿疑慮。

邱國正則回應，「他要出國我沒意見」。

網友們驚訝指出，「國防部長開綠燈」、「閃兵大家都知道違法的事情，國防部長竟然回答他沒有意見！驚！」，但也有人說「有錢人本來就會送小孩出國」、「我沒錢，就只能為國捐軀了」。