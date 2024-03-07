車主抱怨下交流道急煞被罰24000元 網爆料：他酒駕公共危險被吊照中

有一位男車主在高速公路行車因違反交通規則被開單計點，但他自覺沒錯，於是在爆料公社貼文提醒大家，「現在開車通通不要踩煞車唷！」怎知貼文內容引起眾多網友的熱議，有人更回應打臉車主說，「原PO被人挖出來，去年剛酒駕公共危險被吊照中」。

原PO文中提及自己在高速公路行車因未打方向燈被開單，罰1200元和扣1點；另行駛中驟然停車被檢舉達人檢舉，罰24000元和扣3點。他說1200元已經繳納，但24000元那張罰單，真的不是自己的錯。他解釋當時的情況是因為要下交流道，前面又有車，同時又怕右側來車，所以才踩了一點煞車讓車滑行到紅綠燈，當時車子也未煞停，而是保持縣市道路的限速行徑。

由於下交流道急煞的罰單是後車用行車紀錄器影像截圖舉報的，原PO文中也怪罪檢舉者，「是他沒和我保持距離吧，還檢舉萬惡。檢舉達人，就不要被我抓到」。

原PO充滿抱怨的文字引起網友熱議，有網友問說，「影片在哪？」、「有影片嗎？ 檢舉驟然煞車其實很難成功，看事實說話吧」，有人解釋停車跟滑行的差別，「警察可能有你完全停止再開的影片才會寄罰單給你，除非你有行車記錄器的影片證明你只是放慢速度而已」、「停車跟滑行差很多，一個停止，一個沒停止」。

有人建議原PO，「你有行車紀錄嗎？有的話就直接去申訴啊！」、「39秒的照片車子還很遠吧！你突然踩剎車後面的當然會嚇到啊！把你的行車記錄器拿出來，去監理站申訴啊！」、「行車記錄器很好用，可以佐證啊！」，更有人說原PO在搞笑，「那種在網路上嗆說不要被我抓到，問題是抓到你要把他揍一頓還是幹掉他呢？真正搞笑」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康