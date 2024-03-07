大陸旅遊團變購物團？少則數千多則破萬元 她嗆：讓人不舒服

新冠肺炎疫情舒緩後，全球旅遊也跟著解禁，各國景點大爆滿，到處都是人潮。有一位女網友在「爆怨公社」以「再也不敢參加便宜的旅遊團」為題，抱怨自己參加的不是旅遊團而是購物團，讓人真的是不舒服。

原PO文中一開頭就表示，自己再也不敢參加去中國大陸的旅遊團了。她說會參加這個旅遊團是2023年11月，「同事在旅展看到便宜的小三通旅遊團，金廈六日遊，還註明買一送一，所以同事幾人就結伴報名參加了」。她報名時心裡就已經盤算到「那麼便宜的旅費，一定會需要有購物花費，所以對去購物站，也都可以接受」，另外因為是旅展推銷的旅遊團，可能有特別折扣優惠。

原PO直到出團赴當地後才發現，這些購物站中最便宜的東西都要千元人民幣以上，而且一團要達成一定額度，似乎暗示不買的話，那已經享用了行程的他們，後果不知道會如何。去了4個購物站，無論喜歡或不喜歡的東西，每個人花費基本都破2萬元台幣以上了，還有團員買超過10萬元以上，更離譜的是「還有個別帶去房間不斷推銷要強迫購物」，讓人感覺真的是不舒服。回台灣後，「全團大家直言再也不會參加這種旅遊了」。

看完貼文的網友們，紛紛留言回應這是「驚嚇（金廈）之旅」，有人反諷說「出國超便宜喔，購物團超棒的」。有網友表示「好奇問問一個人多少錢呀？」，有人上網搜尋說，「當柯南了一下，找到很符合的9900元買一送一、不含小費的團，『沒找錯的話應該是這團，算下來一個人加小費才6500元不到，難怪會被關起來強迫購物』」。

有人勸大家「賠錢生意沒人做」、「不要貪小便宜，一分錢一分貨，生意人都是要賺錢的，賠錢的沒有人要做」，更有人提醒「一分錢一分貨，光機票住宿吃飯自己買都沒這麼便宜了」，不過有人卻不這麼想，「便宜沒好貨，貴的也不一定有好貨，還是選有口碑的比較不會踩雷」、「大陸人來台灣旅遊也是一樣的待遇，所以真的不用特別醜化他國」。

一位網友在回應中提到，「觀光署都不需要了解市面上的這些問題嗎？觀光署沒裁撤光，台灣旅遊不會好」，對於這個問題，另有人留言表示「這是一個自由市場，不要又去怪政府」。