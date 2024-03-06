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超商店員不幫微波「私人便當」他竟要客訴 網狂酸：把超商當你家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨超商店員不願意幫他微波「從公司打包的便當」，許多人看了搖頭批評。示意圖／ingimage
一名網友抱怨超商店員不願意幫他微波「從公司打包的便當」，許多人看了搖頭批評。示意圖／ingimage

超商有各式方便的服務，舉凡買餐點、列印文件、郵寄包裹都十分便利。不過日前有位網友抱怨，店員不願意幫他「順便微波公司打包的餐點」，氣炸表示「幫忙微波是會少塊肉嗎？我一定要客訴你們店，白目！」文章曝光後，引來許多批評聲浪「自己的問題不會自己處理嗎？」

一名網友在「爆料公社」發文指出，平常他都會從公司打包便當回家吃，因為租屋處沒有微波爐，所以會請附近的超商幫忙加熱，但他認識的員工離職，所以他兩次都去請別的店員幫忙加熱，但店員拒絕幫忙，讓原PO氣炸表示「幫忙加熱一下是怎麼了嗎？再一次拒絕我一定客訴你們店，白目」。

文章曝光後，許多網友批評「人可以窮但不能不要臉」、「自己的問題自己處理，會少一塊肉嗎？」、「你自己去買一台微波爐不就好了嗎？不然不要吃啊」、「不要臉天下無敵」、「不是超商賣出的商品，為什麼要幫你加熱啊？超商不用成本、人員服務不用成本嗎？」、「你還真的把超商當你家啊？微波爐是加熱店內食物用的，誰知道你的便當盒乾不乾淨、到底能不能加熱？萬一燒起來、爆掉、有毒素釋放算誰的？買一台微波爐或電鍋都不貴吧，搞得好像幫你是義務」、「多窮？連微波爐都買不起，好像欠你的一樣」。

奧客 微波爐 超商

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