她開心網路交友遇天菜 卻因對方車子「心涼」退縮…網勸：勇敢點

現代人有許多都是透過交友軟體尋找另一半，但也不免因為網路與現實的不同而有落差感，日前網路論壇上就有一名女網友分享了自己網路交友的經歷，引起許多網友留言回覆。

原PO在Dcard上以「看到約會對象開的車後，心都涼了」為題發文，表示自己透過交友軟體認識一個各方面都和自己很合得來的男生，實際見面後對方外表、穿著、談吐通通都正中原PO的紅心，一頓飯下來與對方聊得十分開心，竟過了3小時才要離開餐廳；然而到達停車場時，原PO依照對男方印象，選擇走近一台TOYOTA休旅車要上車，男生這時卻出聲告知那不是他的車，旁邊的跑車才是他的車，原PO說自己當下心情瞬間「咚」一下掉到谷底。

回家後原PO分析自己為什麼會因為男方開跑車而感到失望，並解釋在她自己的想像中「從跑車走下來的女生，大概是打扮時尚的、妝容精緻的、很有女人味的網美型纖細女生，或是自己工作能力很強、甚至自己經營品牌的優秀的女生」，而原PO卻有點自卑的認為自己不是這樣的女孩。

原PO也擔憂如果後續與對方聯絡頻率增加、聊天變熱情，男生會不會覺得是因為看到他的物質，對於這樣的設想原PO也感到一種無能為力的挫敗感。後續男方與原PO的對話頻率漸減，也讓原PO覺得戀情大概無望；心酸之餘原PO將心情整理後在論壇上發成文章，沒料到意外造成迴響。

貼文下，許多網友留言鼓勵原PO「妳願意花心思了解自己真實的想法，還有試圖解析自己為什麼有這些感受，真的很可貴」、「其實文章真的不難看出來妳有點自卑，或許這只是代表妳太在意這個人喜不喜歡妳，建議放下這些，先好好的去思考自己的價值在哪裡，這樣未來又遇到不錯的對象才不會又陷入這種膠著與內耗之中」。

也有不少網友直言原PO是用自己內心的小劇場思考對方的行為，有可能對方根本不是這樣想，建議原PO大膽一點，「『很多事情都是自己多想的』，人只要活在自己的想象中，是很難真正去判斷一件事情的」、「妳有沒有想過只是自己內心戲太多？用外在事物來評斷一個人是最膚淺的，都聊那麼多，結果坐個跑車就掰了？反正有興趣覺得不錯就試試，人家都還沒打槍妳，妳也沒真的去挖對方是好是壞，喜歡自己打槍自己也是可以，但就浪費一次又一次的機會而已」。