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在日本成田機場弄丟手機！他靠「神秘email」迅速找回 結局超暖心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享他在日本成田機場弄丟手機，最後靠「神秘email」成功找回的經歷，圖為成田機場。圖／美聯社
一名網友分享他在日本成田機場弄丟手機，最後靠「神秘email」成功找回的經歷，圖為成田機場。圖／美聯社

出國弄丟東西該怎麼辦？近日一名網友分享，家中小孩在日本成田機場弄丟手機，但填寫機場遺失物詢問單後都毫無下文。不過，他無意間找到一個「神秘email」，雙方互通信件後，隔天就順利找到手機，回國後還收到機場人員的暖心祝福，讓他十分感動，直呼「日本還不去爆！」

原PO在PTT發文表示，前陣子跟團到日本福島5日遊，第一天入境成田機場時，家中孩子掃完入境QR CODE之後，就不小心把手機弄丟了。為了避免團體行程延誤，原PO先隨團離開，並試著到機場官網填寫「遺失物詢問單」。然而官網回覆時間已是第5日，且內容僅罐頭訊息告知各窗口聯絡電話。

不過，原PO同時也在網路上看到其他人分享過一個「神秘email」，便循跡找到了「成田税関遺失物窓口」以及「tyo-narita-sodankan@customs.go.jp」郵件信箱，接著他用翻譯機翻譯了航班、時間、地點及手機的描述，並在第一日下午將信件寄出。

第二天一早，原PO收到一封簡短的回信，請他來電詢問，他請導遊協助致電，但導遊卻以「信裡說沒找到，如果被送到警察局會很麻煩」為由婉拒。不過，原PO提到，一小時後同個署名的關務人員又寫了第二封信，表示「他查了我的航班訊息，我的情況最有可能為『東京税関成田税関支署1ビル総括部門』，將幫我把信轉發給該部門處理」。

接著，當天下午原PO就收到另個部門的來信，內容提到已找到類似的手機，但需要密碼驗證，因為手機點了遺失模式且已經沒電，原PO便迅速提供手機密碼，並找了特徵明確的照片佐證。隔天一早，該部門人員就回信表示已確認完成，並提供領取的地點及失物編號。

原PO表示，後來他寫了一封感謝信回覆，並在第五天取回了手機。原本以為事情就此結束，沒想到原PO昨（4）日竟收到關務人員的回信，信中寫道「您好像平安無事地收到了手機，那我就放心了。下次再來日本玩吧」，讓他頓時感到很暖心，並將這次經驗分享給網友，希望能幫助到其他在機場遺失物品的人。

成田機場 手機 日本

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