赴日刷卡別踩「1陷阱」！達人提醒：最多恐加收15%手續費

台灣人喜愛到日本旅遊，不少銀行都推出刷卡優惠及回饋，讓國人在日本也能輕鬆刷卡。不過，日本旅遊達人林氏璧就提醒，許多民眾都會誤入「DCC（動態貨幣轉換，Dynamic currency conversion）」機制結帳的陷阱，因此不斷強調，「去日本刷卡請選用日幣結帳！不要選台幣！」

林氏璧3日在Facebook粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，寒假去逛澀谷MegaDonki時，看到店內有宣傳DCC的海報，「說得很好聽，無須額外外匯手續費，但用很小的字寫說，顯示金額已包含『手續費』，那個手續費才是你應該擔心的部分啊」。

他表示，雖然動態貨幣轉換機制在日本較少見，金額較大或在百貨公司才會遇到，但去香港或歐洲就滿常見。當下刷卡時，店家有時會問「要不要用新台幣結帳」，並讓遊客在機器上選擇，滿多人直觀會以為較划算，但回台收到帳單後才發現匯率貴得離譜。

林氏璧解釋，DCC機制可提供持卡人選擇使用「當地貨幣」或「母國貨幣」結帳，兩者最大的不同，在於決定外幣兌換成本國貨幣匯率的「時間點」。選擇母國貨幣，當下便會立即以店家與當地收單機構當天的匯率結匯，「可是最重要的是，當下換匯還包含了加收的服務費，這並不是海外刷卡手續費的1.5%，是另外的一筆。」

林氏璧指出，感應式交易、Apple Pay、JCB卡及AE卡在日本似乎不會引發DCC機制，不過用VISA或Master刷實體卡交易時就要小心。他也表示，由於DCC常常引起消費糾紛，Visa要求商家和ATM在提供DCC時，要在螢幕和收據上清楚顯示當地和持卡人國家貨幣間使用多少匯率轉換，及其中收取多少手續費，「請各位張大眼睛看清楚！到那一步你都還來得及回頭！」

最後他補充，近日有收到一位網友提供的收據顯示，「Donki的DCC機制收的手續費是3.5%，以DCC來說3.5%其實算低的了，網路上的案例5、10、15都看過。」林氏璧也再度提醒網友們，「出國刷卡若有被詢問，請千萬記得用當地貨幣計價」。