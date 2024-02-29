導航又背鍋？爬山驚見四輪卡登山步道 神奇畫面網看傻：也是個人才

這次又是導航的錯？一名網友在臉書社團「爆料公社二社」曬圖分享，只見四周蓊鬱樹林環繞，一台白色的小客車卻突兀地出現在登山步道中央，且似乎卡進車輪旁的坑洞中動彈不得，神奇畫面讓社團網友讚嘆駕駛「太天才」，引起熱烈討論。

貼文一出，網友們不解這車到底怎麼開的，搖頭嘆駕駛沒在看路，「駕駛也真的是高手」、「都是導航帶壞我的孩子的」、「駕照拿去燒一燒吧」、「猜猜是Google Map的錯還是蘋果地圖的錯？」、「人如果連一點自覺都沒有，開上路都是三寶」。

「虎頭山⋯挫賽」，眼尖網友見熟悉環境，看出此處正是昔日名列「小百岳」的桃園虎頭山登山步道。有內行認為，車主有可能是偷懶「不想走進去」，因為導航上面這裡是虛線（登山步道），但是沿路很多小涼亭跟小廣場，「只能說車主不長眼，導航不會導這」。

不過，也有網友猜測原因，指出駕駛可能是設錯「導航模式」，「導航選開車路線不至於會導到登山步道去」、「按到步行的導航吧」、「是設定徒步模式嗎」、「選錯交通方式被帶錯也是應該的」、「一堆低能兒不知道開導航要選『機車、汽車、腳踏車、步行』」。