廁所壞掉！麥當勞貼公告「請去肯德基」 網笑翻：爺爺哭不講武德

出門在外人有三急，這時速食店就成了我們的好朋友。長期以來，麥當勞、肯德基各自有擁護者，近日有網路流傳一張照片，麥當勞公告廁所壞掉不提供使用，建議網友到鄰近的肯德基，引發討論。

網友26日在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，原來「麥當勞嘉義北港餐廳」貼出公告，上面寫著，餐廳洗手間因水管堵塞，暫不提供使用，如有需求請至鄰近肯德基。網友幽默貼文「肯德基：我容易嗎？」笑歪網友。

po文一出，網友瘋狂玩詪肯德基爺爺OS，「肯德基：己所不浴，勿濕於人」、「肯爺爺：小麥，你有問過我同意了嗎？」、「爺爺：麥當勞不講武德」、「爺爺表示，肯德基的也故障了，請顧客到鄰近的7-11，大家互相傷害」、「肯德基公告：隔壁麥當勞騙人，他們廁所根本沒堵塞」。

嘉義北港麥當勞餐廳，旁邊就是肯德基。圖擷自google map

網友笑歪，「肯德基店長就看人上完廁所，然後再走回麥當勞，殺人誅心」「有遇過晚上11點走進麥當勞，店員告訴我他們要打烊了，請我去對面的肯德基買」、「有沒有可能肯德基生意突然變超好？於是肯德基店長需要定期請人偷偷把麥當勞廁所堵住」、「一廁抿恩仇」。

網友說真相，「店長表示：兩家店都我老闆開的」、「肯德基員工路過，來吧讓我們營業額成長」、「來啊！北港大家推，麥當勞推給肯德基，肯德基推了隔壁的星巴克，星巴克推對面的家樂福」。