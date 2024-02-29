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這月份沒國定假日！鄉民崩潰「太操了」 網曝：7、8月更慘
昨天228紀念日放假一天，接著將進入3月份，不過有名網友發現，今年「3月」竟然完全沒有國定假日，感嘆「整個國家也太操了吧」，引發網友們熱議。不過也有人表示7、8月更慘，既沒有國定假日，又遇上學生放暑假。
該名網友在PTT表示，剛看行事曆發現一件事，台灣今年3月完全沒有任何國定假日，整個國家「也太操了吧」，更點出一大巧合，「中國大陸三月也沒有任何節日，有沒有兩岸一起內卷的八卦？」。
文章曝光，網友們紛紛表示，「不要整天想要放假好嗎」、「愛放假，填離職單啊」、「台灣的國定假日和工作特休，真的少的可憐」、「你以為過勞死是說說而已嗎」、「以前有婦女節、植樹節3月12日、青年節3月29日」。
另外，有網友點出其實不只有3月份沒放國定假日，「7、8、11、12也沒有啊」、「整個7、8月才慘吧」、「七天假被取消了」、「前半年有春節清明端午還嫌啊，後半年才少」。
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