遊日伴手禮「不買吃的」能送啥？內行大推2物、5地點逛到腳痛

疫情過去，台灣人陷入出國熱潮，其中以日本最受歡迎。不過去的人多了，也引發新的煩惱－－該買什麼東西當伴手禮，才有新意，又符合朋友、同事喜好？有民眾就好奇，除了食物、點心外，去東京還能買什麼當伴手禮？

原PO在批踢踢日旅版發問，指出自己近期要去東京一趟，很煩惱該買什麼東西當伴手禮送同事，透過網路查詢大多推薦點心類，但同事們對吃食都沒有興趣，讓他毫無頭緒。他也提到自己10年前到日本時，是在超商買雪肌萃的乳液，同事都很喜歡，想知道現在有什麼便宜又方便購買的伴手禮。

發文獲得熱烈回應，綜觀網友留言，大多推薦贈送神社御守，其次則是日本製指甲刀、當地限定小物、文具等等，「同事有送過神社那種有付小吊飾的籤詩」、「之前淺草寺商店街有賣籤筒小鑰匙圈，我都買這個送人」、「御守最萬用，也不佔空間」、「有去東大的文具部買過筆和文具當伴手禮」、「找地區限定的磁鐵之類的小東西或吊飾吧，御守好像也不錯，就是當地才能入手的感覺誠意滿滿」、「我是去新宿的世界堂買姓名印章」、「購物袋或指甲刀」、「日本的指甲刀很好剪」。

也有內行人推薦適合買「非食物類」伴手禮的地點，包括適合年輕人或有小朋友的「寶可夢中心」；文具、美妝、生活小物都有的綜合型百貨商場「LOFT」；觀光客取向、什麼東西都有的地下商店街「東京車站一番街」；中高價位商場「銀座SIX」，可以幫要好同事買高價品；最後是輕奢取向的文具店「伊東屋」。