去夾菜位子就被占…他怒喊「歐巴桑沒下限」 網揪1點不挺：你也很討厭

台灣治安相對其他國家安全，因此不少人到餐廳內用時，會習慣先用包包占位，再出去點餐、夾菜、上洗手間等。然而近日一名網友抱怨，他明明已經把包包放位子上了，沒想到才出去一下就被占用，氣得直呼：「沒下限！」貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO昨（26）日在PTT發文表示，他去餐廳吃午餐，先把包包放座位上，然後就去夾菜，怎料回來的時候，發現一名中年婦女已經坐在他的座位上開吃，忍不住痛批：「歐巴桑為什麼可以這麼沒下限呢？」

對此，網友紛紛表示，「沒教養，到老還是沒教養啊」、「是沒下限的人變成歐巴桑了」、「台灣人就這樣啦，年輕的也一樣，反而40歲左右的還比較有點教養」、「這種越來越多，我也遇過，而且還很兇」、「很正常吧，你沒遇過車移好，被插進去的」、「以前還有用甜甜圈占位，回來發現被偷吃幾個」。

不過也有許多人不挺，「我覺得包包占位也很沒水準」、「包包可以占位嗎？停車可以先叫副駕占位嗎」、「包包占位子沒好到哪啊！根本頂尖對決」、「只能說都在比臉皮厚的」、「我不知道你們誰比較可惡」、「占位也很討人厭，尤其用物品占位的」、「包包占位，當做遺失物處理剛好吧！」