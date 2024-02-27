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超多人漏掉！蛤蜊吐沙不只靠鹽水 做好一步驟「乾淨又新鮮」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享蛤蜊吐沙關鍵。圖擷自《我愛全聯-好物老實説》
網友分享蛤蜊吐沙關鍵。圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

料理中加入蛤蜊能夠讓湯頭立馬增鮮，不過要是蛤蜊清洗過程沒弄好，沙子吐不乾淨，換來的可能就是一碗「泥巴水」。近日有網友分享讓蛤蜊吐沙的方法，除了善用鹽水之外，許多人漏掉的「一步驟」其實相當關鍵。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文指出，曾看到消費者抱怨賣場的真空蛤蜊很雷，但其實只要清洗時用對方法，蛤蜊不但還是活的，沙子也能吐得乾乾淨淨。

原PO進一步分享，一開始將真空包打開，直接倒入鍋內加自來水，水的多寡取決於蛤蜊數量，稍微蓋過一點即可，接著加入鹽巴，比例大約是500 cc的水要配一匙半的鹽，也就是大約15克的鹽，再來最重要的步驟就是「加蓋」，加蓋後靜待兩小時便大功告成。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「蛤蜊本來就生長在陰暗環境，加蓋可以幫助吐沙」、「加蓋真的能吐出超多沙」。事實上，專家解釋過，蛤蜊吐沙之所以要加蓋，一方面是要讓所處環境變暗，重現它們在沙子裡的情況，一方面是能夠擋住蛤蜊吐沙時噴出來的水。

還有網友分享其他吐沙方法，「蛤蜊泡在水裡再加半杯米酒，保證吐得不要不要的（順便去腥）」、「加鹽放冰箱24小時就吐得乾淨，無論去哪裡買的都差不多，腥味就靠烹飪功力了。如果24小時不吃，再換一次水」、「要加鹽才能去掉海腥味，海鮮上岸後最佳方式就是用3％的水比例消除腥味增鮮，這是日本料理常用的方式」、「想要更快速的話，可以滴幾滴油，一樣吐得很乾淨」、「我都沒加蓋，比例對了就行，鹽水比例3％」。

海鮮 蛤蜊 賣場

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