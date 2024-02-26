堪稱最頂糕點！星巴克前員工力推「它」： 搭配咖啡真絕妙

去咖啡廳喝咖啡通常都會搭配甜點一起品嘗！一名網友在Dcard上發文大讚，在星巴克工作兩年，大推「葡萄乾司康」真的是吃過最頂的糕點。

原PO提及，自己吃過不少司康的名店，還是獨愛星巴克的「葡萄乾司康」，單價一顆65元，買飲料可用50元加購，熱量大約415大卡，而且吃了有飽足感。

原PO也強調，加熱過有麵團的香氣與淡淡的楓糖味，外酥內軟，單吃微乾，買杯咖啡搭配真是絕妙，建議各位經過星巴克打包一些司康可當隔天早餐。

貼文一出，吸引不少饕客的讚賞，「真的好吃最頂」、「吃過真的讚」、「神好吃！比一堆文青咖啡廳、網美甜點店還神」、「司康真的一生推，我去星巴克必點！」、「超同意，我也最愛葡萄乾司康」。

不過，有部分網友不認同原PO，「葡萄乾司康太乾了」、「這個司康沒有很好吃」、「葡萄乾司康超甜，有點過度鬆軟，一咬就會碎」、「葡萄乾真的無法」、「每次都被熱量勸退」、「葡萄乾司康放久了就有點乾」。

此外，有網友另推星巴克其他商品也很美味，「喜歡司康、輕乳酪、松露生巧蛋糕、巧克力棉花糖餅乾」、「起司蛋糕才是頂中頂，還沒找到超越的」、「檸檬塔，便宜又好吃」、「牛肉可頌和松露生巧蛋糕超好吃」、「藍莓貝果很好吃！」。