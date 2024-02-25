朋友遭網咖驅趕！他怨「對日人禮貌印象破滅」 網提醒：奧客行為

台灣民眾普遍認為日本人服務親切，不過一名網友分享，他朋友在日本時曾遇到不愉快經歷，一行人在網咖過夜，其中一名朋友並未入住，暫坐在大廳休息、充電，等待友人辦理入住手續後就打算離開，卻頻頻遭到店員驅趕，讓他感到十分無奈。

原PO在Dcard發文表示，他朋友一行人前陣子結束滑雪之旅，回台灣前先在大阪留宿一夜，選擇在一家包廂網咖過夜，並計畫訂兩間包廂，一間住兩人、另間住一人。然而結帳時，店員卻告知需要按人頭計費，得付三人的費用，因此朋友就跟店員說訂三間好了，反正都要付相同價錢，乾脆一人住一間，結果店員又說不行，最後朋友決定訂兩間，讓另外兩名友人入住。

接著，原PO朋友坐在大廳吧台區替手機充電，並打算等友人辦理完入住包廂，給他行動電源後就離開。不久後，店員前去告訴他「你不是住客不能使用」，他聽懂後拔掉充電器，並告知店員他拿完行動電源就會離開，便繼續在大廳等朋友。沒想到店員卻再次出現，強調「不是住客請離開」，並按電梯要求他立刻離開，朋友最終只能倉皇逃離。這番經歷讓原PO感到很驚訝，認為這與他印象中日本人友善、禮貌的形象不同。

然而，貼文卻沒有引起網友同情，反倒都在指責原PO朋友行為，「根本只是台灣人奧客心態啊，店員又沒做錯什麼」、「外國都是使用者付費，沒付錢當然沒有服務」、「網咖只要有座位幾乎都是要付費的」、「你不是住客本來就不能用，那位店員很盡責維護其他的客人的安全，誰知道你是來幹嘛的，有什麼企圖」、「日本不能隨便充電，這是可以請警察的，會觸犯到竊盜罪」。

也有網友指出，許多台灣人常常在國外做出NG行為，「出國就請跟著國外的規矩走，在台灣沒有管不代表出國就可以」、「別把在台灣你可以的觀念帶到國外」、「台灣人滿常把這些對國外服務業來說，非常隨隨便便的行為帶去國外，如沒消費上廁所、帶超商飲料瓶去其他店家丟、已經check out卻在大廳逗留等人、沒有入住卻進入飯店房間找朋友」。