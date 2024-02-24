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英國三寶飯賣620元「CP值高嗎」？內行人揭關鍵：要偷笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣外食價格相當便宜，但若到國外購買相同的品項，價格就是漲好幾倍。示意圖／本報系資料照片
台灣外食價格相當便宜，但若到國外購買相同的品項，價格就是漲好幾倍。示意圖／本報系資料照片

三寶飯是台灣燒臘店常見的品項，分別有油雞、叉燒、燒鴨三種肉品。對此，一名網友分享，自己在英國買了三寶飯加一壺熱茶，竟要價台幣620元！讓他好奇發問「各位覺得這三寶飯的CP值如何？」。貼文一出後，也引起網友熱議。

這名網友在PTT以「英國這樣的三寶飯CP值如何？」為題，表示自己在英國旅遊，點了一份三寶飯加一壺熱茶，總共花費15.95英鎊，折合台幣竟高達620元！相較於台灣的價格，讓他好奇發問「各位覺得這三寶飯的CP值如何？」。

一名網友分享，自己在英國買了三寶飯加一壺熱茶，竟要價台幣620元！圖/取自PTT
一名網友分享，自己在英國買了三寶飯加一壺熱茶，竟要價台幣620元！圖/取自PTT

貼文一出後，不少網友認為以英國物價已經算便宜，紛紛表示「在英國能吃到人的食物你要偷笑了」、「是熱的就給過了」、「十年前去好像也差不多這個價錢」、「那個肉量也是台灣便當的5倍吧，飯看起來也有2倍，貴5倍剛好而已」、「看起來很香」、「這在英國看起來又便宜又有水準欸」。

不過，也有部分網友認為三寶飯賣到620台幣實在太貴，紛紛表示「盤！菜就一樣喔」、「台灣超過一百就說買不起了」、「當地就普通，台灣是外食太方便」。

便當 價錢 外食 英國

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