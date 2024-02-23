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紙袋掛機車上被偷！他卻喊「謝謝你幫我帶走」 反轉結局笑倒一票人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友將紙袋掛在機車上被偷走，沒想到紙袋裡裝的竟是老鼠屍體。機車示意圖。記者林澔一／攝影
一名網友將紙袋掛在機車上被偷走，沒想到紙袋裡裝的竟是老鼠屍體。機車示意圖。記者林澔一／攝影

一名網友分享，近日他將百貨公司紙袋掛在機車掛勾上，怎料只是離開一下，紙袋就被偷走了。不過他透露，紙袋裡裝的其實是「3個黏鼠板和3隻死老鼠」，也因此笑倒不少網友，「謝謝好心人幫忙丟垃圾」。

原PO在Facebook社團「爆廢公社二館」發文表示，他21日將機車停放在石牌夜市時，機車把手上掛了一袋水煎包，掛勾上則掛了一個百貨公司紙袋。當時他只是暫時離開一下，結果就有位「好心人」沒拿走水煎包，而是選擇拿走百貨公司紙袋，讓原PO不禁笑回，「真心感謝，願你用餐愉快」。

原PO透露，紙袋裡雖然裝著2盒巧菲斯餅乾，但其實盒內裝的並不是餅乾，而是「3塊黏鼠板+3隻米奇（老鼠）」。他解釋，當天在家捕獲老鼠後，將屍體包好準備丟到附近的垃圾子母車，沒想到他只是先逛個夜市買東西，屍體就被半路打劫了，「謝謝你幫我帶走，這3塊鼠餅就送你，祝你用餐愉快哦」。

貼文引發網友熱烈回應，「感謝好心人，認養米奇三隻」、「也算公德ㄧ件」、「打開應該會罵髒話哈哈」、「驚喜包」、「想不到巧菲斯出新口味了，迪士尼聯名款」。也有人表示，「也很佩服你帶著三隻米奇屍體到處逛」、「三隻米奇也太多了吧」、「怎麼抓的可以抓這麼多，達人」。

爆廢公社 老鼠

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