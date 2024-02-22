客自稱「物品整理師」進店到處嫌 要求店員聽指示：以後會感謝我

開店做生意總是會遇到奇奇怪怪的客人，有一名在五金行工作的網友就透露，日前有一位女客人自稱是「物品整理師」，一進到店裡就開始嫌東嫌西，還批評店裡商品擺設，讓這名網友聽了很傻眼。

原PO在「爆料公社」寫道自己在一家五金建材油漆行工作，平時都是有需要的客人才會上門，沒事就不會有人進去逛，不過日前有一名女客人一進門就狂抱怨店裡商品亂擺，邊動手摸還邊碎念「亂成這樣難怪沒生意」，然後又跑到櫃檯要他們馬上照她的方式整理。

原PO跟另一名店員根本不知道她是誰，擔心是老闆的家人，於是詢問了一下，結果對方自稱是「物品整理師」，每次經過店前看到店裡沒客人，所以好奇關心一下。這名女客人還說是要來救這家店，要店員聽她的話整理，以後生意變好就會感謝她的。只不過這番說詞讓兩人聽了很傻眼，但也沒有想理她，最後對方可能覺得自討沒趣就走了。原PO哭笑不得地說，「想問物品整理師到底是幹什麼的啊？她可能是好心啦，但這種態度我很傻眼」。

奇葩遭遇也笑翻一票人，「還真是什麼人都有啊」、「歹年冬、多消郎」、「她可能沒遇過人品治療師」、「該被整理的是她自己」、「五金行要怎擺才好呢？」、「利用她幫忙整理，然後不要給她錢」、「首先要買下這家店，店員才能聽妳的」、「她是整理到忘記把自己的藥放在哪裡了嗎？」、「我算命的，她這行為持續下去很快有血光之災」。