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日本車站遇「沒素質台灣人」 一票人曝親身經歷：真的很丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，近日在東京車站遇到沒素質台灣遊客，讓他覺得很無言。示意圖／ingimage
一名網友抱怨，近日在東京車站遇到沒素質台灣遊客，讓他覺得很無言。示意圖／ingimage

台灣人喜愛到日本旅遊，不過一名網友分享，他近日在日本遇到台灣遊客，不僅行為和態度惡劣，在公共場合還不斷大聲喧嘩，讓他感到很傻眼，「很多人都覺得大陸遊客素質差，台灣遊客真的也沒好到哪裡去」。

原PO在Facebook社團「爆怨公社」發文表示，排隊當時，他5分鐘內就被後方台灣遊客用推車撞了3、4次，轉頭想了解狀況時，對方卻以不屑的語氣，故意用英文拉長音說「Sorry」，且那位遊客聊天時的嗓門特別大，「人來人往的東京車站都可以清楚聽到你的聲音」，讓原PO感到很無奈，呼籲台灣民眾出國時多注意自身言行。

貼文引發網友熱議，不少人都曾有類似經歷，「不意外」、「我去也是被台灣人排隊一直擠，心想有這麼急嗎」、「我遇到台灣人插隊，很無言，上廁所插隊、入境也插隊」、「很多台灣大媽的行為不會輸給中國大媽」、「住日本的都知道，台灣人在日本好像出國很跩一樣，大小聲，手機叮叮叮的，還視訊擴音」、「整個電車裡都聽到大嬸們在用台語大聲交談時，我就會低頭默默走到別的車廂⋯⋯真的很丟臉」。

也有網友認為，沒水準的人各國都有，無需特別放大或以偏概全，「其實兩岸都有水準高或差的人，只是比例多或少」、「其實各國的人都有好有壞的」、「什麼國家都有有水準跟沒水準的人，只是你比較倒楣遇到沒水準的那種」、「第一次或第二次去的人比較會這樣激動啦，畢竟真的是大開眼界」。

日本

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