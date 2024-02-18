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過年合買刮刮樂中百萬大獎 友人態度轉變讓他「看清人性」：只分10萬元

過年合買刮刮樂中百萬大獎 友人態度轉變讓他「看清人性」：只分10萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，他過年時和朋友合買刮刮樂，意外獲得百萬大獎後卻從此決裂，照片為示意圖。本報系資料照片
一名網友透露，他過年時和朋友合買刮刮樂，意外獲得百萬大獎後卻從此決裂，照片為示意圖。本報系資料照片

過年期間，許多人會買刮刮樂碰運氣，但一名網友透露，他和朋友集資買刮刮樂，意外獲得百萬大獎後卻從此決裂，因為朋友想獨佔獎金，讓他大嘆「終於看到人性」。

原PO在Facebook社團「刮刮卡資訊及中獎分享」發文表示，他與朋友過年期間一起買了一張2000元刮刮樂，但因為他沒帶錢包，身上只有300元，因此朋友先付了剩下的1700元，並說好不論中多少錢都要平分。怎料，後續發生的事，卻讓原PO想當場撕爛這張百萬刮刮樂。

他解釋，當時朋友刮完部分區域後，認為該張刮刮樂不會中獎，並留下最後一個區域給原PO，他便告訴朋友「沒關係，就算沒有中獎，一人一半損失也不大」。結果原PO一刮，就出現1百萬，眾人皆替他們感到開心。

不料，朋友這時卻以不收任何錢為由，想將刮刮樂佔為己有，並打算把原PO付的300元還給他，還一直說那張刮刮樂是自己的，讓原PO感嘆「認識好久的朋友，終於看到人性」。

最後那位朋友拿著刮刮樂去兌獎，只願分10萬元給原PO，「氣到不想說話，家人叫我報警，但我不想爭了。」原PO表示，一陣子後那位朋友就消失，搬離原本的租屋處，令他感慨萬千，「在這之前，我們每年都會一起打牌、買刮刮樂，我寧願不要有這張刮刮樂的出現」。

貼文引發網友熱議，紛紛表示「當作花錢消災、看清人性」、「好險是藉由橫財來看清這種人，不用生氣」、「一張彩券看清一個朋友，便宜」、「300見人心，便宜啦」、「你賺了10萬，看清一個朋友，值得」。

刮刮樂

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