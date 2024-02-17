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3小時不間斷...高頻激戰聲響徹社區片瘋傳 網開聲音驚不對勁：快報警

香港01／ 布萊恩
網路影片瘋傳，夜晚時分某大廈傳出疑似情侶極高音頻的「愛愛」聲音，而且「激戰」聲浪之大響徹全區。示意圖／ingimage
網路影片瘋傳，夜晚時分某大廈傳出疑似情侶極高音頻的「愛愛」聲音，而且「激戰」聲浪之大響徹全區。示意圖／ingimage

深夜發出這些擾人聲浪，的確難忍。台灣網路瘋傳影片，指夜晚時分某大廈傳出疑似情侶極高音頻的「愛愛」聲音，而且「激戰」聲浪之大響徹全區，令鄰居不勝煩擾，上載片段者更形容「可以從7點叫到10點，體力很好咩」。

影片引來網友熱議，直指「真難聽」、「意圖使人犯罪，會想揍人的那種！」、「聽到這樣的『床』樂，男人還能努力，也真是奇葩」。也有網友估計可能不是在「愛愛」，「在練歌仔戲吧」；更有網友驚呼要趕快報警，「家暴吧！快報警」。

有台灣網友在Facebook群組「爆料公社二社」上載兩段影片，留言「可以從7點叫到10點，體力很好咩」。

影片見到，當時天色已黑，但聽到鏡頭前方大廈有女生不斷傳出極高音的「呀」聲，也不時穿插男生聲音，未知內容。雖然拍片者距離大廈有一段距離，但仍清晰聽到相關聱音，可見聲浪相當大，而直至影片結束，「呀」聲仍然響亮。

影片引來網友熱議，「真難聽」、「叫那種聲音……」、「意圖使人犯罪，會想揍人的那種！」、「太高音了」、「聽到這樣的『床』樂，男人還能努力，也真是奇葩」、「這是除魔吧？」、「雖然體力好，但很擾民啊，要是我絕對會放大聲公叫他們小點聲」、「鄰居遇到這種沒水準的人」、「不能認輸，上去教他怎麼安靜」。

也有網友估計並非「愛愛」聲，「在練歌仔戲吧」、「可能在對戲……歌劇之類的」、「不只是體力好，還不會叫到沙啞…很懷疑是播放器的效果！」。另有網友聽後驚呼要趕快報警，「家暴吧！快報警」、「這是叫床還是叫救命啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

情侶 爆料公社

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