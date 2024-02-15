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偽出國？國旅挨酸模仿異國景點 一票人籲發展「這在地特色」：文化中心

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾對國旅怨聲載道，除了住宿、飲食越來越貴，也沒有好好發展地方特色，導致國人衡量CP值後，經常只想出國旅遊。 示意圖／聯合報系資料照
民眾對國旅怨聲載道，除了住宿、飲食越來越貴，也沒有好好發展地方特色，導致國人衡量CP值後，經常只想出國旅遊。 示意圖／聯合報系資料照

民眾對國旅怨聲載道已不是一天、兩天的事。最近便有一名網友表示，國旅除了住宿、飲食越來越貴，另一個問題是沒有好好發展地方特色，反而弄一堆異國景點想吸引人潮，只是不斷地模仿國外，導致國人衡量CP值後，經常只想出國旅遊。

一名網友以「國旅不發展地方特色，搞一堆異國景點是在？」為題在PTT發文，他觀察，國旅無法吸引台灣人的理由，有一部分原因是沒有發展地方特色，不斷地模仿國外，例如城堡、神社、妖怪村等元素，「日本鳥居是木造建築，台灣直接用H型鋼鐵，建好再漆成紅的」，反而成了四不像的觀光景點

原PO指出，國旅還會將這種「異國混搭風」的景點，用「偽出國」的名義去宣傳，「老實說外國人看到應該很傻眼，都到台灣了結果景點竟是模仿國外」，這個現象普遍到令原PO不解，「難道不覺得尷尬嗎？國旅到底為何整天設一堆國外景點？」

貼文一出，引發大批網友共鳴，「還有在牆壁上畫一堆無版權的卡通人物就能當景點了」、「老實說保持清領時期、明朝、日本殖民時期、荷蘭殖民時期的東西就夠有深度」、「有發展的不就各地老街，到哪都長一樣」。有不少人點名台灣其實有許多可以發展的特色文化，「以前有寶島時代村，但結束營業了」、「新竹、苗栗用客家土樓當特色」、「原住民文化就是在地的」。其中，最多人提到的是廟宇傳統文化，「廟宇才是地方文化的中心，但台灣人不屑一顧」、「地方特色就是宮廟那些」。

另外，也有人表示異國感或模仿本身沒問題，而是用心經營的程度，「日本也一堆這種異國人造園區，但關鍵在精緻」、「抄沒問題，重點是要抄的好」、「可以弄異國感，但弄一堆四不像的，廉價感滿滿」、「反正都要造景，弄遊戲幻想世界、中式仙俠、美式西部風格，至少還有噱頭」。

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