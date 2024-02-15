過年好心外借廁所！一票遊客沒公德心 他氣炸：初夕到初五都在通馬桶
不少人出門時突然尿急，便會向路邊的店家借廁所。不過，有網友在「爆廢公社」抱怨，他在過年期間大方借廁所，卻導致蹲式馬桶被遊客們用到嚴重堵塞外，連坐式馬桶上也一堆腳印，氣得直呼「沒一點公德心」。
原PO表示，過年期間為了給大家方便，他決定提供廁所外借，沒想到遊客們卻毫無公德心，「過個年我們的馬桶就爆炸了」。他指出，蹲式馬桶已嚴重堵塞外，坐式馬桶也出現一堆腳印，害他從除夕到初五都在通馬桶，無奈馬桶仍堵住，只好在廁所門外貼上「故障」的標示，忍不住嘆「嫌髒請回家慢慢拉」。
原PO透露，不少遊客會往馬桶內丟一堆衛生紙，「通完又丟，丟完又塞」，即便在廁所內貼上告示，提醒大家請勿亂丟垃圾及衛生紙，仍無法改善，甚至還有人在廁所抽菸。
貼文一出，瞬間引起網友熱議，「外面的公共廁所每間都像看到鬼（意指非常髒亂）」、「好心都會被當成應該，真的要收使用費」、「公共廁所就如同開盲盒，打開都好驚喜」、「真的超多沒公德心」，其他有相同經驗的人也說「我也不懂，明明垃圾桶就在旁邊，硬要把衛生紙丟在馬桶裡的大有人在，過年五天我就通五天的馬桶」。
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