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到國外小費要給多少才算合理？ 內行網友分析：15%-20%是正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去美國玩，猶豫要給多少小費才算合理。美金示意圖。圖／ingimage
一名網友去美國玩，猶豫要給多少小費才算合理。美金示意圖。圖／ingimage

春節長假到來，許多民眾會選擇出國旅遊，體驗各地風俗文化。日前有位網友表示，他第一次到美國，發現到處都要給小費，讓他好奇問「小費要怎麼給才對？」對此，有內行人回應「15%-20%左右，通常是算%數的」。

一名網友在PTT發文表示，他第一次到美國玩，感覺處處要給小費，像是搭了飯店的接駁車就要給司機5元美金，隔天卻看到隔壁的外國人給司機20元美金，讓他擔心「司機會不會覺得我這個亞洲人很機車，給這麼少？」文末他拋問「各位知道小費要怎麼給才對嗎？我不想一直給小費」。

對此，內行網友回應「15%-20%左右，通常是算%數的」、「原來現在漲到15%了，以前只要10%」、「現在餐廳基本都是18%，有的結帳會自己加上去，要小心看帳單」、「接駁車給5元美金算正常」、「以前最低是10%，但給10%也會被白眼，通常15%-20%，25%以上就算大方了」、「至少要給15%，而且給了還會被嫌」、「現在通貨膨脹，對方服務態度很爛就給15%，普通就給20%，很好就給25%」、「現在很誇張，有些餐廳餐點還沒做，就叫顧客按小費了，我覺得15%-18%很正常，服務特別棒就給20%」、「小費計算很多都是稅後，舉例：18%小費實際上是餐點名目價格的20%，所以有人會自己用稅前價算小費，這比較合理」。

出國旅遊 小費 美金 餐廳

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