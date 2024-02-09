原本不滿公司...女員工見「年終入帳數字」喜喊：當狗都沒關係

到了年尾，員工努力工作一年最期待的就是領到「年終獎金」。近日有網友分享，公司總是採「讓人措手不及」的方式發錢，最近看到帳戶發現今年「一口氣發全薪八個月的年終」，讓她狂讚「被當狗都沒關係」。

一名女網友在Dcard以「看到年終就跪下去了」為題發文，她表示最近公司發年終了，跟一般公司不一樣，自己公司都是在過年前採「讓人措手不及」的發放方式，所以都是突然看到帳戶才知道有錢。

女網友表示，最近看到公司「一口氣發了全薪八個月」，開心直呼「原本對公司的怨言全部不見了，每天看到老闆都覺得他好帥，每天當孫子、甚至是狗都沒關係，請問這樣正常嗎？」

不少網友也羨慕回應，「老闆如果發八個月給我，可能打我一巴掌我還會跟他說謝謝」、「一次給8個月全薪，妳們老闆有兩種可能，1.活菩薩 、2.正準備成為活菩薩」、「正常！我老闆除了年終還多分紅了好幾個月給我們，真的是願意跟員工共享獲利的老闆 心甘情願繼續為他賣命2024要更拚」、「正常，我老公整天罵上司無能，同事軟爛，結果新年談了新位置直接年新加了80萬，他馬上乖巧起來了」。

也有人抱怨，「我們公司有獲利但年終縮水，甚至扣一部份起來挪到下半年才發，賺得少就分得少，賺得多不會分比較多，好爛」、「我看到公司到現在還沒發年終，應該是沒有年終了，滿滿的怨言，該轉換跑道了」、「反觀我的老闆就進口車一直換，3年換兩台一台400不夠再換成500的，然後去年年終1個月，今年終給2.5個月，皆為底薪」。