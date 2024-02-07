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朋友刷卡幫忙訂6人機加酒！ 她怨對方「私吞刷卡回饋」遭網撻伐

聯合新聞網／ 綜合報導
朋友刷卡代訂機加酒，事後遭罵私吞刷卡回饋，引發網友討論。示意圖/ingimage
朋友刷卡代訂機加酒，事後遭罵私吞刷卡回饋，引發網友討論。示意圖/ingimage

親朋好友一同出國經常會碰到需要團體訂票的情況，日前一名女網友抱怨，她與好友共6人計畫要去日本遊玩，由其中一人幫忙訂機加酒，由於對方是用國泰卡付款有3%回饋，大約會有10000點的點數回饋，然而對方並未將這些紅利點數分給大家也沒折現，對此原PO直呼「好想叫他把本來就屬於我的點數還給我」，話題一出引網熱議。

原PO在Dcard發文分享，她與好友規劃去日本賞櫻，其中只有一名朋友有信用卡，對方刷國泰卡會有3%回饋，因此大家便將訂機票和旅館的任務交給他，然而對方買完機加酒後卻沒有將點數回饋還給大家，原PO表示，大約10000點的點數都被他私吞了，等於每個人都被坑了1600，直呼「有這種朋友真的好雷，好想叫他把本來就屬於我的點數還給我」。

貼文一出立即引發討論，網友幾乎一面倒，「幫忙訂也要被嫌，妳乾脆自己訂自己的，這樣也不會有人坑妳點數喔」、「有問題的是妳欸，那麼在意就自己訂啊」、「啊妳知道海外消費要1.5%手續費嗎，別人幫妳訂東西也要爭這點小錢」、「自己不去辦高回饋的卡，也不用自己的金融卡，用別人的卡，別人沒有義務要給妳那些回饋欸」、「朋友要我退刷卡回饋我會連這朋友都退掉，訂機票不用key資料、花時間？」

而針對網友的回覆，原PO則反駁，「點數回饋的錢本來就不是他的啊，要不是有這個機會幫忙訂他也不會有那麼多點數」，且其他人的卡片回饋大多只有1%，大家都有事先將錢收齊給他，他可以直接把費用繳掉也不佔額度，「我覺得已經很夠意思了，真不懂是哪裡還對不起他了」。

Dcard 刷卡 日本 機票

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