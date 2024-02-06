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同事慘被戴綠帽！他驚問「竹科太太出軌機率高？」 過來人曝這2點：害我忍不住

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在Dcard科技業版發文，表示自己同事的老婆是「竹科太太」，但對方總會假藉運動名義「跟同單位的（同事）開房間」。情境示意圖／Ingimage
有網友在Dcard科技業版發文，表示自己同事的老婆是「竹科太太」，但對方總會假藉運動名義「跟同單位的（同事）開房間」。情境示意圖／Ingimage

由於竹科工程師的工作穩定又高薪，讓許多人都想成為「竹科太太」，不過近日卻有網友在Dcard科技業版發文，表示自己同事的老婆就是「竹科太太」，但對方總會假藉運動名義「跟同單位的（同事）開房間」，聞此，他不禁發問：「竹科太太出軌機率真的很高嗎」？貼文曝光後網友紛紛留言分析，更釣出一位「前竹科太太」親曝出軌原因。

一位網友在Dcard科技業版發文，表示自己前幾天和同事一起喝酒聊天，才得知對方老婆已經出軌半年，「幾乎每週有2到3天會說跟朋友去運動，其實是跟同單位的去開房間」。聞此，原PO也聯想到自己認識的健身房教練曾說過，「最愛吃竹科太太，因為好吃又不黏牙」，讓原PO不禁好奇發問：「竹科太太出軌機率真的很高嗎」？

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言分析，原因可能是另一半工時太長或壓力太大，「不就跟日本差不多嗎，老公上班時間太長，老婆有很高的機率偷吃，這都已經是裝作沒看見的文化了」、「曾經被當法官的鄰居問，新竹法院同事說新竹出軌離婚比例全台最高，新竹是不是很多偷吃。供你參考」、「也不能說是竹科太太或竹科先生比較高，我覺得是因為壓力大比較容易會想要找刺激」；更有一位「前竹科太太」親曝出軌原因，「前夫就是他工時太長又常出差我才忍不住出軌的」。

也有人分享身邊案例，表示「我認識好幾個在竹科廠裡工作的，廠內男女關係都很複雜」、「同個部門有結婚的同事7個，當中有2個另一半曾經出軌，兩個我都看過照片，就是那種89妹來找回收的，只能說慎選」、「聽過周邊蠻多案例，要去做瑜珈、皮拉提斯，看手機定位在motel的；假日加班提早回家聽到呻吟的，但說到底這部分的人也都是利益交換啦，男生要漂亮的肉體，女生要錢」。

不過也有網友提醒不要以偏概全，直呼「笑死，怎麼我身邊完全沒有，就是一些惟恐天下不亂的人在放大個案」、「我認真說，不管竹科工程師或竹科太太，都會有偷吃的機率」、「有人說竹科太太出軌機率高，有人說已婚工程師都會嫖，到底？這2種人是夫妻是不是」、「我是竹科太太，完全不想外遇，這樣對不起老公跟孩子，但老公卻想買春，已經抓到第二次，只是都還沒買到啦，一直防備很煩」。

出軌 外遇 新竹 結婚 老公 高薪

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