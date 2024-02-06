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待業男憂心過年被親戚拷問 網群教戰「一句話」暴擊

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名待業中的網友表示，擔心過年期間，被親戚拷問。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有一名待業中的網友表示，擔心過年期間，被親戚拷問。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

失業難免令人焦慮，更何況又快要過年了。日前有一名待業中的網友發文表示，擔心過年期間，被親戚拷問，引發網友熱議，紛紛教戰「跟親戚借錢」。

有一名網友在PTT上以「待業中 過年怎面對親戚拷問」為題發文，原PO透露，自己現在每週平日都在面試工作，晚上也都在準備隔日的面試，最近心情有平復一點，不像剛失業第一個月時，每晚都搞到凌晨4-5點才睡得著。

原PO透露，已待業二個月了，中部大部分的工作機會他都已投了履歷，現在超級怕過年期間，不知要如何應對親戚間拷問，於是上網發文求教！

文章曝光後，引來網友熱議，多數人建議原PO「先發制人」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「搞自閉啊」、「不回應就好了」、「跟他說你手頭緊要借錢」、「直接說失業，要求紅包支援」、「直接說你想創業缺資金，應該就不會有人敢」。

不過也有不少網友認為「待業半年都正常，才兩個月」、「我都大方說我現在是無業遊民，你要不要給我錢，紅包要不要大包一點，我這麼可憐欸，好人有好報，這樣親戚就不敢一直說了」、「會酸你的親戚，本來就最好不要來往」。

PTT 失業 待業 紅包 親戚 面試

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