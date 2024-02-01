借65萬買「台積股票」？他想集20張當女兒嫁妝 網友驚呼：不要隨便玩

對許多小資族而言，購買整張台積電的股票在財務上多少會造成緊繃。一名網友透露，自己想幫女兒每年買張台積電股票，結婚的時候就有嫁妝。他今年剛好有機會執行，因此詢問廣大網友「現在進場可否？」不過被立即被眾人打槍。

一名男網友在Dcard理財版上發文表示，自己希望每年都幫女兒買一張台積電的股票，等到小孩 20歲的時候，就有20張台積電股票了，結婚時身上也有可觀的嫁妝。他透露今年有機會做到，因為銀行願意借出65萬元，不過為求安心他仍問大家「借錢加上過年紅包，幫女兒買一張台積電股票，可否？」

對此，一票網友搖頭直言，「不要借錢玩股票」、「沒錢還敢開槓桿啊」、「請不要隨便這樣玩」、「被套就慘了，別這樣玩，穩點比較好」、「賭輸就沒嫁妝啦」、「那明年也要借嗎？你一年內還得了65萬嗎？」、「你連65萬元都掏不出來的話，要怎麼每年買一張？」、「好好笑，所以你怎麼還錢？你還得了這65萬，你還會每年都買不起嗎？更不用說你明年還要買一張」。

有網友建議，「為什麼不用定期定額的方式買？這樣經濟上負擔也不重」、「為何不有多少紅包錢就買多少股就好？」、「不要用借錢去買股票，身上有多餘的錢再買就好，買零股慢慢存到一張」、「量力而為，可以從零股慢慢存到一張就好。不然如果650買下去，然後下殺1、2年你心態能不崩？」、「聽起來是身上連60萬現金都掏不出來，如果是這樣的話建議先從緊急預備金開始存」、「如果選擇存股概念是可以買，說不定20年漲更高，只是還是不建議借錢買股」。

有過來人分享，「連錢都要要借的了，你要不要先存錢再說？我女兒1歲，目前幫她存了20萬，有多少錢做多少事。我們不是很有錢的父母，身上還要留緊急預備金跟儲蓄險的部分，但要借錢買，先過好生活再說吧」。原PO則坦白自己心態，「明明知道結局，但自己能力不足，叫無助。股票就是玩心理，你覺得爽，存得多，自然就願意投入更多。存台積，存了老半天還存不到一張，看著它一直漲上去，那種感覺就像為了買房子存錢，結果房價一直漲，很無力的」。