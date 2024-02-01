路邊停車收到「1紙條」！她照著做賺到200元紅包 網：學起來了

在台灣開車要找停車位並不容易，有時甚至要在開到離目的地稍遠的地方才能找到車位。一名網友開車停在路邊停車格要離開時，發現車上有一張紙條，紙條寫著，請車主要離開聯絡他，他想要停車位，會包紅包報答車主，而原po也果真拿到200元紅包，引起不少網友討論。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，她停在路邊停車格要離開時發現車上有張紙條上面寫著，「您要離開前請打給我，小弟想要車位，會包紅包給您」，於是他聯絡對方，果真賺到200元，她不禁直呼，「突然喜歡路邊停車了呢」，她也強調，紅包裡面沒有頭髮、沒有照片、沒有生辰八字，單純200大洋」。

網友紛紛表示，「是不是想要車位還有配偶欄的位」、「世界因溝通而和平」、「羨慕你不會犯重婚罪」、「我會打給他欸，覺得這人也誠懇」、「證明了車位多難找」、「這招真的不錯，學起來了」、「哇噻！真好用」、「原來還有這招，看來追人的花招真多」、「另類賺錢」、「至少不是地上撿的」、「假如紅包是兩百塊，能停六日兩天，真的挺划算的」、「錢不錢的無所謂，主要是他讓我看到了他的誠意」，不過也有網友認為，「有錢包紅包，沒錢去停車場停車」。