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自己煮真的更划算？她逛菜市場被物價嚇傻 網揭關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著物價上漲，自己煮和吃外食，到底哪個比較省錢呢？示意圖／ingimage
隨著物價上漲，自己煮和吃外食，到底哪個比較省錢呢？示意圖／ingimage

隨著物價上漲，自己煮和吃外食，到底哪個比較省錢呢？對此，有一名網友分享，近日實際逛菜市場一圈，發現自己買菜回來煮，根本沒有比較便宜，只是健康有保證而已，好奇發問「到底從什麼時候開始，在台灣自己煮沒有比較便宜的？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「自己煮沒有比較便宜...」為題，指出台灣物價飛漲，常吃的便當店一年漲價好幾次，加上外食重油重鹽也不太健康，決定不如自己煮。不過實際逛菜市場一圈，發現買菜自己煮根本沒有比較便宜，只有健康有保證而已，好奇台灣為何不像國外，是自己煮比較便宜？

貼文一出後，多數網友點出自己煮比較貴的原因，是因為一人份很難吃的便宜，紛紛表示「自己煮的肉菜份量都會比較多，但要加一堆東西當然貴爛」、「自己煮的問題是份量難拿捏，小量買又太貴」、「煮能省錢的量大概要連續兩天都吃一樣的飯菜」、「除非是家庭人多，不然一個人超難買」、「一人份很難便宜，除非煮很多分次吃」、「自己煮便宜前提是吃得比外面差，要吃得比外面好，自煮一定比較貴」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為自己煮一定比外食便宜，紛紛回應「自己煮除了口味單一外，我覺得比較便宜，份量大很多」、「當然有比較便宜」、「自煮一定便宜還能吃飽」、「完全一樣的食物，台灣自己煮絕對比較便宜，說沒有的都是去買到超市貴的食材啦，不然就是吃的好」、「同樣錢自己煮吃比較多，外面都賣你澱粉啦」。

外食 省錢 食材 超市 漲價

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