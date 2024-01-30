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失業男向友借3萬遭追討...怒喊「看透兄弟情」 網：知道欠過年會衰嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為沒有錢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為沒有錢示意圖。圖片來源/ingimage

常言道「友情無價」，真是這樣嗎？有位網友在臉書社團「靠北豬隊友」發文，他被公司裁員，向一位好友借三萬元周轉，承諾找到新工作就還錢。兩個月後他工作還沒著落，朋友卻向他討錢，讓他感嘆「三萬元大於兄弟情」。

原po在網路發文，稱日前被裁員缺錢，向好友借三萬元救急，過了兩個月，朋友向他催討，他說等過完年找到工作，就會分期付款每月1萬還給朋友。不料朋友聽完翻臉，還稱「如果過完年再還，乾脆你就不用還」。

原po指出，兩人平日稱兄道弟，朋友出入都開賓士，自稱存款破百萬，卻急著追討這三萬元，原po感嘆，「三萬元大於兄弟情」，一件事看透朋友本質。他還說，怪不得長輩都說不要跟朋友有金錢往來，如果有急用錢也要慎選借錢對象，否則真的是會因為小錢失去朋友。

網友指出，朋友借錢已經仁至義盡，「我快笑死，沒有人欠過年的，會倒楣」、「3萬元看清一個人，我是指你」、「幫你是情份，不幫是本分，這年頭肯拿錢幫助你的，已算是大善人，你還埋怨？」、「急用錢慎選借錢對象？講得好像一堆人排隊借你錢一樣」、「欠錢還錢天經地義，怎麼現在欠錢的反而比較大聲」、「借錢靠交情，還錢看心情」。

網友指出，就算朋友有錢也是他的事，「金錢往來本就不好，他本身存款幾百萬跟他開什麼車，跟你還錢是兩回事」、「三萬元拿去投資都還有利息，借你沒利息，還要等你找到工作分期付款？借你還要被你嫌」、「開好車不等於有現金，我朋友開賓士來跟我借一萬」。網友建議，借錢不想看臉色就找銀行，「借錢可以選銀行啊，選中國信託，它會當你是家人」、「怎麼不跟銀行借？」

不少人認為原po沒表現出想還錢的態度，「幫你是情份，而且過了兩個月了，你還沒有找到工作，感覺你沒有積極想還錢」、「二個月沒找到工作你也敢說？真要找工作，工地一堆事找人做」、「你有困難自己就要積極面對想辦法，而不是在這裡靠北你朋友跟你催錢」、「才三萬塊兩個月還不出來？還想欠過年，更別說還有資遣費跟就業補助，要還跟不還而已」。

資遣費 賓士 利息

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