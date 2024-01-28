發不動！路邊機車行報價2600元 他換另一家秒傻眼：才450元

許多台灣人喜歡用機車代步，路邊也隨處可見機車行。不過，有網友在「爆廢公社二館」透露，自己將發不動的機車牽到附近車行維修，對方檢查近半小時後，報價2600元，不料原PO再把車子牽到200公尺處另一家直營車行，店家卻表示維修費僅需450元，讓他非常傻眼。

原PO表示，他某天吃完飯因發現機車發不動，便將車子牽到路邊一間機車行，對方在檢查半小時後，指出車子內部線圈壞掉，報價2600元。不放心的他隨後把機車牽到200公尺左右的另一間直營車行，沒想到店家只看了3分鐘，就解釋是火星塞接頭壞掉，維修費僅需450元，還順便驗排氣，再把車子巡過一輪，前後不到半小時，讓原PO非常傻眼。

貼文一出，引起網友熱議，「這常常發生！之前火星塞壞了，說引擎壞了，修理要6000元，換一家300元搞定」、「我也有過這經歷，騎我爸的老車顧路（拋錨），剛好旁邊有機車行說要幾千到萬，之後我爸牽去認識的機車行，換顆火星塞100塊解決」、「價差真大」、「修理機車最好找認識的店家」、「所謂貨比三家不吃虧」。

先前，也有PTT鄉民以「機車行價目都不透明的？」為題發文，就有機車行老闆出面回應，通常有部分老闆認為客人不太熟悉有什麼品牌，而是用價格去分辨零件好壞，因此建議消費者應先做好功課，提升自己的識別能力。