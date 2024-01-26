肉包咬下去秒空虛 他怒把「外皮跟內餡」分開看比例：是在買饅頭？
現在萬物齊漲，舉凡早餐店、小吃、餐廳都漲價，讓許多上班族吃不消。日前有位民眾表示，他買了一顆「很大顆」的肉包，沒想到咬下去完全沒有滿足感，於是他把內餡拿出來比對，發現內餡跟包子的大小差太多，直呼「完全反應了現在的物價」。
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他買了一顆很大顆的包子，正準備趁熱呼呼時咬一口，卻發現「完全沒有滿足感」，於是他把內餡拿出來，跟肉包的外皮比對，發現兩者相差很多，讓他直呼「肉餡完全反應現在的物價」。
文章曝光後，許多網友回應「不意外，被騙過一次就不買了」、「這種麵粉好多」、「皮超厚的」、「吃了個寂寞，裡面的肉餡小到跟貢丸一樣吧」、「我兩天前買的包子，咬了7749口才吃到內餡，而且裡面還不好吃，我懂你」、「太誇張了，你買的是饅頭，肉只是不小心掉下去了」、「我家附近的豆漿店一樣，包子很大一顆，內餡小小的，外皮跟內餡中間有不小的空隙」、「把這顆包子想像成買饅頭送肉球，這樣又可以繼續買下去了」、「現在肉包都沒料變成饅頭，水煎包瘦身成小籠包，小籠包價格漲到肉包價」。
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