肉包咬下去秒空虛 他怒把「外皮跟內餡」分開看比例：是在買饅頭？

常說談錢傷感情，但也可從此了解彼此的金錢觀。一位女網友參加公司尾牙，抽到5000元獎金，回家後開心跟男友分享，結果男友卻要求分一半獎金，不給就鬧脾氣說她太小氣，之後的態度也變得冷淡，苦惱不知該怎麼跟男友溝通較好，發文向鄉民求助。貼文曝光，網友異口同聲勸分，批「死要錢的渣」。

2024-01-26 14:30