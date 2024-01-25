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啃老5年爸砍零用金！他狂哭「悲從中來」 網友1原因評：失敗釣魚文

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友難過表示，自己啃老5年，父親卻不斷減少零用錢金額。示意圖／ingimage
一名網友難過表示，自己啃老5年，父親卻不斷減少零用錢金額。示意圖／ingimage

許多家長會給予工作能力還未成熟、仍具有學生身分的孩子零用錢過生活，而當他們步入職場後，便會逐漸放手。不過一名網友抱怨，自己啃老5年父親卻逐年砍零用錢金額，現在只剩下每月6000元，讓他直呼「悲從中來」、「怎麼活？」

一名網友於臉書粉專「匿名公社」發文透露，自己已經啃老5年了，父親每年都會減少他的零用錢，今年只願意給每月6000元，「你們知道一個月只有6000是什麼概念嗎？一天最高只能花200你敢信？我吃一次吃到飽就超過200了，想到我只有6000可以花，真是悲從中來」。

原PO表示自己很孝順、很乖，完全不能接受父親減少零用錢，「生我就要負責養我啊，養不起為什麼要生我？把我塞回去重新投胎，萬一含著金湯匙出生都比現在好過，想到我每個月只有6000可以揮霍，都偷偷哭了好幾次」，最後更直言，「希望有人可以安慰我，讓我知道這世界還有人愛我」。

奇葩文章曝光後，引起網友熱烈回應，許多人搖頭說道，「啃老還有理了」、「還不趕快找工作」、「該哭的是你爸爸」、「支持你重新投胎」、「6000我都還覺得太多，你爸真是好人」、「要不是快過年了，我真的很想罵髒話」、「不會自己賺？養你到成年是法定義務，成年後本就該自己獨立生活了！」、「沒跟你拿孝親費你就該偷笑了，一天200剛好6000啊」。

有網友表示羨慕，「我爸都不給我零用錢，高中就開始打工給父母錢」、「真好還有爸爸可以啃，我都只能吃自己」；但也有網友質疑，「唬爛文」、「這裡不是唬爛公社，你發錯版了吧」、「這編劇不行，我給0分！」、「又是創作反串文？」、「沒有啃老族會說自己啃老，失敗的釣魚文」。

爸爸 啃老 失業

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