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他急問長榮機師罷工為何不給明確日期？內行曝關鍵：亮底牌就GG

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮航空機師確定取得罷工權，擬在春節前後正式啟動罷工。示意圖/本報系資料照
長榮航空機師確定取得罷工權，擬在春節前後正式啟動罷工。示意圖/本報系資料照

長榮航空機師確定取得罷工權，擬在春節前後正式啟動罷工。對此，有網友在網路上表示，自己雖然支持長榮罷工，但好奇為什麼不提早宣布？讓即將回台過年的他非常擔憂，怕回不了家，也不知道如何應對。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「長榮罷工為什麼不宣布幾月幾號啊？」為題，指出自己支持長榮機師罷工爭取權益，但無法理解「為什麼不宣布幾月幾號罷工」，讓他相當擔憂，因為自己正是買了長榮機票，準備返台過年，如今也無法得知是否能順利回台。

這名網友進一步指出，若長榮提前公布罷工日期和時間，就能讓旅客能提早退票，改買其他航空公司的機票，既能噁心公司高層，也減少對旅客的影響。甚至可以虛晃一招，預告罷工讓大家都改買其他家航空公司後，再宣布取消罷工，讓公司硬得飛空飛機，白花油錢和相關機場費用。

貼文一出後，不少網友表示罷工的重點就是要讓大家不方便才有效，紛紛指出「日期宣布等於亮底牌，直接GG」、「就是要造成你們不方便啊」、「宣布了不就知道罷工日期，強制上班或者來上的給五倍」、「旅客沒被影響到，資方哪來的壓力」、「話不說死才有談判的空間啊」、「可見一堆人連罷工都不會，不造成別人困擾，誰會理你啊」、「提早說怎麼用群眾施壓，不過倒霉的確實是大眾」、「罷工的意思就是人人都不是局外人…」。

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