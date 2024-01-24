曾精準算中徐若瑄離婚！ 塔羅牌老師預言：立院龍頭之爭「他」會勝

立法院正副院長選舉將於2月1日登場，國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜及立委組成「韓江配」，民進黨則推派有國會正副議長4年經驗的游錫堃及立法院副院長蔡其昌的「游昌配」，立院龍頭究竟由誰奪下引發各界關注。對此，塔羅牌老師艾菲爾日前以姓名學角度來推算韓國瑜、游錫堃國會龍頭之爭的運勢，並指出「游錫堃」將獲勝。

塔羅牌老師艾菲爾昨（23）日在FB粉專分享，他將韓國瑜和游錫堃的名字、生日綜合推算後，預言「游錫堃，勝」。貼文一出，引發網友熱議，網友對他的果斷直言驚呼，「敢預測這個厲害」、「希望你再次預測實現」、「讓我們看下去」。不過也有人表示，「我看好韓」、「有一種票叫『作票』」、「選賢與能，非算命定事」。

而事實上，塔羅牌老師艾菲爾曾在2021年時預言成功，當時徐若瑄被捲入王力宏婚內出軌事件，艾菲爾受邀至JET綜合台《命運好好玩》節目，期間分析徐若瑄的星盤，並直言她將度過此次風波，雖然事業不受影響，但婚姻卻無法安全過關，可能會在3年內離婚，未料竟然成真，徐若瑄在去年底傳出已簽字離婚，結束9年婚姻。