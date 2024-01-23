館長直播「超哥」餐廳食物會嫌難吃嗎？ 網：用最頂級的料 怎嫌難吃

網紅「Toyz」劉偉健，20日晚上到大安區「超甲組海鮮丼飯」用餐，因開直播批評該店的醋飯難吃，惹怒經營者之一的網紅「超哥」黃伯超不滿，在店外把劉偉健打到頭破血流。隔日，館長也請工作人員去買餐，一邊吃一邊開直播，同時稱讚東西好吃。有一位女網友在PTT貼文表示，「今天在店裡面嫌難吃的如果是館長，還會有黑衣人來約談嗎？」有其他網友直接回應說，「用最頂級的料，是要怎麼嫌難吃」。

原PO文中表示，食物好不好吃是很主觀的，「說真的難吃，也不是刻意來鬧場影響其他客人」，如果是館長直播時這樣評論，會有勇者撲上館長嗎？

在直播「超甲組海鮮丼飯」用餐時，疑似吃到橡皮筋，引發2派網友論戰，館長一開始也承認吃到橡皮筋，隨後又改口說那是沾到醬油的蘿蔔絲。

貼文雖短，但內容引發熱議，有館長的粉絲表示，「他不是在直播有吃了，說不錯」、「館長不會在直播當著老闆的面說出這種話，真的難吃的委婉說詞，民眾也看得懂，不是誰怕誰的問題，是基本禮儀」、「不要整天館長館長，人家只是面惡心善」。還有追根究柢的人問說，「到底是不是橡皮筋？」

有網友就事論事說，「一間大安區的店面投資少說2、3百萬元，店租就20萬了，每個月管銷可能近百萬元，看到『流量流氓』進來，真的是會怕啊。廖老大飲料店怎麼死的，還屍骨未寒」。