婦撞倒商品反怪「放太外面」 畫面曝光網挺她：店家佔用騎樓

有些商家會在店門口擺些商品，吸引路人的目光。不過日前有女網友抱怨，她看到一位婦人從康是美出來，撞倒了一箱泡麵，事後客人跟店員抱怨「你們不要擺那麼出來，害人家很容易撞到」，讓原PO直嘆「現代人情緒控管好差」，不過照片曝光後，多數人反而認為「店家商品真的擺太出來了」。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，早上她出門時，看到有位婦人從康是美出來，撞翻了店家放在門口的一箱泡麵，於是原PO就跟路過的男子一起幫忙撿，並請撞翻的婦人找店員出來確認擺放位置。

不過婦人找店員出來後，對店員說「你們不要擺這麼出來，害人家很容易撞到」，接著就惱羞成怒地走了，讓原PO與店員錯愕，店員這時轉頭詢問「她是勾到嗎？」原PO回應「就是她撞倒的」，而店員翻了許多白眼，原PO也感嘆「現代人情緒控制好差」。

不過貼文一出，網友反酸「通道都滿擁擠的，沒必要擺成這樣吧」、「看起來店家已經超過範圍，佔用到騎樓了」、「報警處理吧，這地方不能擺放商品喔」、「這個擺法是店家站不住腳」、「擺成這樣被撞倒只是剛好而已」、「雖然妳覺得婦人很北爛，但商品確實凸出來了」、「商品擺出來確實造成客人困擾啊」、「感覺婦人說的沒錯耶，婦人態度是一回事，如果有客人為了避免撞倒而摔傷，店家又要怎麼處理？怪客人嗎？」