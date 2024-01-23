爬個山肉包變菜包！她討公道老闆只肯退42元 漏做一事遭轟「奧客」

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聯合新聞網／ 綜合報導
包子示意圖。 圖／pakutaso
包子示意圖。 圖／pakutaso

購物消費時，若遇店家給錯商品，該怎麼處理才正確呢？近日有消費者購買肉包時遇到老闆拿錯口味，事後他返回店家要求處理，老闆卻以「你們不也吃得很高興」為藉口，只肯退還差價，但消費者卻認為老闆應重新提供正確口味而非退錢，納悶發文詢問「我算奧客嗎？」，結果引發兩派網友各執己見開戰。

原PO在PTT女生版發文，表示當天他在台北買了6個單價25元的筍香肉包，便到宜蘭與朋友會合一起爬山，但當大家準備填飽肚子時，才發現包子店老闆給成單價18元的菜包，別無選擇下他們還是全部吃掉了。行程結束返回台北後，他到包子店向老闆說明經過，並提供照片佐證，老闆也爽快認錯，沒想到在賠償上意見分歧。

老闆認為，雖然他給錯品項，但原PO等人還是吃得很高興，所以就當原PO原本就是買菜包，退回差價42元；原PO卻不認同，稱不管他們吃得開心與否，店家第一次給錯東西，第二次就該補給正確的品項且不收取費用，而非退錢。兩方對賠償的認知分歧，原PO只好發文求助。

文章發出後引起熱議，不少人直言「真的奧」、「奧客總是讓人大開眼界」，表示原PO沒有歸還給錯的菜包，就該支付菜包的錢，「平等原則，你也該退回菜包，可是你們都吃掉了」、「應該是老闆給你150肉包錢，但你要還人家吃掉的6個菜包錢吧，沒人叫你吃掉他們啊」、「絕對是奧客，他補正補齊那你吃掉沒退的也應該付錢」、「你吃了菜包所以你本來就應該要付菜包的錢，他把多收退你就好」。

但另一派網友則認為消費者不該為店家的失誤買單，指出「你的要求是合理的」、「店家給錯商品為什麼消費者要買單？」、「爬到山上才發現沒肉包吃真的難過」、「原PO是對的，顧客不該承擔給錯的成本，老闆應該要對自己的疏失負責」、「不管甚麼東西店家給錯東西就是造成別人困擾，消費者還要再跑一趟去找你退錢，店家卻不用承擔責任？時間也是金錢耶」、「同情老闆幹嘛？到底有多奴？uber如果送錯餐點也是餐點給客戶+退費阿，還要跑一趟過去不是時間成本嗎？老闆自己的錯誤本來就該自己吸收」。

有網友則認為雙方各退一步和氣生財，老闆退差價再補給2個包安撫客人就好，也有人指出，原PO應在發現包子口味錯誤時就打電話詢問店家如何處理，而不是「自作主張爽吃再來要店家免費送」。

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