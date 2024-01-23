千萬超跑無視路人強佔綠色人行道 網搖頭：有錢哪都是停車場

民眾開車出門，為求省時、方便，會選擇臨停車輛，但臨停的位置仍須遵守道路規範。日前一名網友在路邊撞見一輛藍寶堅尼停在綠色人行道上，駕駛就坐在駕駛座上玩手機，對於一旁路人投射過來的目光視若無睹，對此，原PO不禁提問，「臨停在綠色人行道上需要多高恥力？」

該網友在PTT上發文分享，他在路邊看到一輛藍寶堅尼公然停在綠色人行道上，即使每個路過的人都在看，駕駛依舊不為所動，繼續玩手機，無視路人目光，因此原PO好奇駕駛這樣的行為，究竟需要多大的恥力。

貼文一出，網友紛紛表示，「停人行道直接簡訊報案就可以了」、「他又不缺錢，罰了也不怕」、「亂嘴會有超派鐵拳制裁」、「財力比恥力高」、「勸導取代檢舉，謝謝交通部」、「這種拖吊不收的，不要為難人家」、「對他來說只是比較貴的停車費」、「有錢哪裡都是停車場啊」、「有錢就可以為所欲為啊，超派」、「這是台灣日常欸，哪有恥力問題」。

也有網友認為應該檢舉對方，「人行道可以檢舉啊」、「該檢舉的還是檢舉一下，雖然他不痛不癢」、「去檢舉啊，記得錄影3分鐘」。此外，也有網友建議，「汽車違規罰單應該按車輛價值比例調整」、「這個罰則真的該改一下，改成罰車價的0.5%，然後最低是3000這樣」、「改罰車價的1%」、「希望修法，按照車子出廠價格開罰單」。

而針對臨時停車，臺北市停車管理工程處官網曾發布說明，若車輛因上、下人、客、裝卸物品等暫時離座，其停止時間未滿3分鐘，且保持隨時可行駛之狀態，即屬於臨時停車。而根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人臨時停車時，若觸犯下列情形之一者，得處以新臺幣300元以上600元以下罰鍰。