快訊

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

不聽勸闖老虎園區秒後悔「雙手合十求饒」 男掙扎15分鐘遭咬脖慘死

千萬超跑無視路人強佔綠色人行道 網搖頭：有錢哪都是停車場

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在路邊看到一輛藍寶堅尼公然停在綠色人行道上，即使每個路過的人都在看，駕駛依舊不為所動，繼續玩手機，囂張態度引發熱議。人行道示意圖，非新聞當事者。報系資料照
網友在路邊看到一輛藍寶堅尼公然停在綠色人行道上，即使每個路過的人都在看，駕駛依舊不為所動，繼續玩手機，囂張態度引發熱議。人行道示意圖，非新聞當事者。報系資料照

民眾開車出門，為求省時、方便，會選擇臨停車輛，但臨停的位置仍須遵守道路規範。日前一名網友在路邊撞見一輛藍寶堅尼停在綠色人行道上，駕駛就坐在駕駛座上玩手機，對於一旁路人投射過來的目光視若無睹，對此，原PO不禁提問，「臨停在綠色人行道上需要多高恥力？」

該網友在PTT發文分享，他在路邊看到一輛藍寶堅尼公然停在綠色人行道上，即使每個路過的人都在看，駕駛依舊不為所動，繼續玩手機，無視路人目光，因此原PO好奇駕駛這樣的行為，究竟需要多大的恥力。

貼文一出，網友紛紛表示，「停人行道直接簡訊報案就可以了」、「他又不缺錢，罰了也不怕」、「亂嘴會有超派鐵拳制裁」、「財力比恥力高」、「勸導取代檢舉，謝謝交通部」、「這種拖吊不收的，不要為難人家」、「對他來說只是比較貴的停車費」、「有錢哪裡都是停車場啊」、「有錢就可以為所欲為啊，超派」、「這是台灣日常欸，哪有恥力問題」。

也有網友認為應該檢舉對方，「人行道可以檢舉啊」、「該檢舉的還是檢舉一下，雖然他不痛不癢」、「去檢舉啊，記得錄影3分鐘」。此外，也有網友建議，「汽車違規罰單應該按車輛價值比例調整」、「這個罰則真的該改一下，改成罰車價的0.5%，然後最低是3000這樣」、「改罰車價的1%」、「希望修法，按照車子出廠價格開罰單」。

而針對臨時停車，臺北市停車管理工程處官網曾發布說明，若車輛因上、下人、客、裝卸物品等暫時離座，其停止時間未滿3分鐘，且保持隨時可行駛之狀態，即屬於臨時停車。而根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人臨時停車時，若觸犯下列情形之一者，得處以新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

一、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車。

二、在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車。

三、在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車。

四、不依順行之方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊，或併排臨時停車。

五、在道路交通標誌前臨時停車，遮蔽標誌。

人行道 藍寶堅尼 PTT

延伸閱讀

他感冒卻被「逼讓博愛座」 司機幽默1句話長輩秒閉嘴

五金百貨不借廁所惹怒大媽 撂人助陣怒吼：是要我拉在褲子上嗎？

奧客買高價年菜遇店家不給賒帳竟大罵「沒人情味」 網批：不要臉

搶客無極限！櫃姐偷給其他金卡會員優惠 威脅說出去「下面爛掉」

相關新聞

千萬超跑無視路人強佔綠色人行道 網搖頭：有錢哪都是停車場

民眾開車出門，為求省時、方便，會選擇臨停車輛，但臨停的位置仍須遵守道路規範。日前一名網友在路邊撞見一輛藍寶堅尼停在人行道上，駕駛就坐在駕駛座上玩手機，對於一旁路人投射過來的目光視若無睹，對此，原PO不禁提問，「臨停在綠色人行道上需要多高恥力？」

婦撞倒商品反怪「放太外面」 畫面曝光網挺她：店家佔用騎樓

有些商家會在店門口擺些商品，吸引路人的目光。不過日前有女網友抱怨，她看到一位婦人從康是美出來，撞倒了一箱泡麵，事後客人跟店員抱怨「你們不要擺那麼出來，害人家很容易撞到」，讓原PO直嘆「現代人情緒控管好差」，不過照片曝光後，多數人反而認為「店家商品真的擺太出來了」。

爬個山肉包變菜包！她討公道老闆只肯退42元 漏做一事遭轟「奧客」

購物消費時，若遇店家給錯商品，該怎麼處理才正確呢？近日有消費者購買肉包時遇到老闆拿錯口味，事後他返回店家要求處理，老闆卻以「你們不也吃得很高興」為藉口，只肯退還差價，但消費者卻認為老闆應重新提供正確口味而非退錢，納悶發文詢問「我算奧客嗎？」，結果引發兩派網友各執己見開戰。

寒流來衝出惡靈？ 無人家中磁磚瘋狂連續炸裂 網嚇：恐怖片

入冬最強寒流發威，今天全台各地低溫皆在十度以下，包括馬祖、台北、宜蘭及新竹一些地區也都下雪了。不只外面冷得受不了，有網友更分享以前一段監視器畫面，...

出國遇台灣大媽團…1行為讓妹子看傻 網嘆：丟臉丟到國外

隨著疫情解封，國人也紛紛飛出國，其中跟團省時省力，是不少長輩的首選。不過有女網友指出，她出國遇到一團台灣客，怎料一堆媽媽、長輩在飯店的自助式餐廳拿塑膠袋「包好包滿」，貪心行為讓她直呼：「刷新三觀！」貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

搶客無極限！櫃姐偷給其他金卡會員優惠 威脅說出去「下面爛掉」

銷售費盡心力搶業績，手段也得適度，以免給人不專業的形象。一名女網友抱怨，到某百貨專櫃消費，但女店員為了讓她多買一點，不僅要偷用其他客人的金卡會員給優惠，還威脅如果把此事說出去「下面爛掉」。該名店員的誇張行徑被公開後，也引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。