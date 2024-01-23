出國遇台灣大媽團…1行為讓妹子看傻 網嘆：丟臉丟到國外

隨著疫情解封，國人也紛紛飛出國，其中跟團省時省力，是不少長輩的首選。不過有女網友指出，她出國遇到一團台灣客，怎料一堆媽媽、長輩在飯店的自助式餐廳拿塑膠袋「包好包滿」，貪心行為讓她直呼：「刷新三觀！」貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》表示，出國遇到台灣旅行團，因為飯店早餐採自助式，讓客人在餐廳慢慢享用，但團中一堆媽媽、長輩卻拿塑膠袋裝滿小麵包、茶包準備帶走，讓原PO忍不住直呼：「出國不要這麼貪心便宜吧？」、「在台灣就算了，出國真的不要這麼丟臉，麵包、茶包又不貴」。她也表示，飯店人員見狀整個很傻眼，才補完小麵包跟茶包，然後立馬又空了。

對此，網友紛紛表示，「貪那種小便宜的人很多」、「所以說不要在講大陸團怎麼樣，台灣團也不遑多讓，素質差的不分國籍」、「比貪婪行為，其實台灣大媽完全不輸對面大媽啊」、「看過幾次年輕女生也這樣」、「丟臉丟到國外去」。

也有過來人分享，「我媽說上次她們去越南玩，有同團的歐巴桑一直把試吃品放口袋和包包」、「還有順餐具的呢」、「連保溫杯也裝滿飲料」、「不意外，我之前去吃餐廳火鍋，隔壁桌媽媽邊吃邊偷打包」、「我前陣子去捐血，也看到有人準備塑膠袋裝捐血站裡面的東西」。