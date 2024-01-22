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奧客買高價年菜遇店家不給賒帳竟大罵「沒人情味」 網批：不要臉

聯合新聞網／ 綜合報導
擺攤的網友控訴，一名客人每次來自家店鋪買東西時，經常佔便宜、殺價、找藉口不付錢，甚至不讓她賒帳就在店前大罵。示意圖／ingimage
擺攤的網友控訴，一名客人每次來自家店鋪買東西時，經常佔便宜、殺價、找藉口不付錢，甚至不讓她賒帳就在店前大罵。示意圖／ingimage

農曆春節將近，家家戶戶早已開始置辦年菜，不過日前一名網友發文控訴，他家在市場擺熟食攤，每逢過年皆會販售真空包裝的年菜，也事先說好先付款，但卻有一名客人，時常來佔便宜、殺價，找各種藉口不付錢，甚至要求賒帳，不讓賒帳就在店前大罵「沒人情味」，誇張行徑讓原PO相當傻眼。

原PO在「匿名公社」發文分享，自家在市場擺熟食攤已經快10年，最近遇到一個奧客讓原PO一家相當傻眼，「他們剛開始用搬到這裡退休跟我爸媽攀談套交情，可是動不動就來佔便宜，不是殺價就是說快收攤要我爸媽便宜給他們」，後來訂了一些牛腱蹄膀類價位較高的年菜，卻又百般推託遲遲不付錢。

更令原PO無法接受的是，對方買了一堆東西跟原PO媽媽要求賒帳，原PO媽媽婉拒後，對方竟破口大罵，直到其他客人看不下去幫忙勸說，對方才離開，還繼續邊走邊罵原PO媽媽「沒人情、沒道義，連做人最基本的方便都不肯給」，對此原PO直批，「有多少錢買多少東西連我5歲的兒子都知道，她會不知道？」

原PO還提到，對方後續在臉書發文罵原PO媽媽，還將地點跟攤號都寫出來，並要求大家不要去買東西，原PO直言，「我就不懂了，常常來佔便宜我媽都沒跟她計較了，還好意思想公審我們？我是不知道她常說在志工界打滾多年，多有人脈多有地位是多厲害，但貪便宜這點我相信她是真的很厲害啦！」

話題一出，網友們也紛紛搖頭，建議原PO應直接截圖提告，「截圖控告，不要姑息」、「這種直接截圖去警察局提告了啦！你們越是忍，他就越囂張的惡意中傷你們，生意會受影響」、「不要臉的人最大」、「我是建議直接拒絕請他們別再來了就好，少一個奧客可以多活幾年，而且生意做十年應該非常穩定了，根本不用在意這種不是客人的生物」。

年菜 奧客 春節

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