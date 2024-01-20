歐洲國家上榜！小資女推5低消費旅遊地 網訝異「這國」：這麼便宜嗎？

出國玩會選擇哪個國家？一名女網友表示由於小資女的口袋實在很淺，只能從低消費國家玩起，她盤點了小資族必去的5個低消費旅遊地點，其中有歐洲國家上榜，讓不少網友相當訝異「沒想過是便宜的地方耶」、「好心動！」

原PO在Dcard上推薦了5個不用花大錢就能爽玩的城市，首先是泰國曼谷「應該是學生必去國家了吧，機票便宜＋消費低＋住宿便宜＋能玩的東西也很多元，大學的時候去過一次，記得五天四夜不到3萬，實在很划」。

第二個地點則是越南，她表示「住宿cp值超高！食物也好吃」並推薦可以去越南爬山，和台灣的山相當不一樣。至於很多人擔心當地沒有很安全，「後來去過發現還可以，也沒有被偷東西」。

第三個地方是菲律賓的宿霧，除了景色優美外，也很適合喜歡水上活動的人，原PO提到「因為我很愛看動物，所以參加了追海豚＋鯨鯊共游＋浮淺的行程，這樣加下來一趟才2萬6台幣，有夠划算」。她建議去宿務的話可以跟團，因需要一直換交通工具，溝通上會有點麻煩。

第四個城市是匈牙利的布達佩斯，原PO表示大家應該會很意外，布達佩斯聽起來是很貴的國家，但實際上6天含機票總花費不到4萬，「多瑙河是真的好漂亮，很適合想去歐洲但不想花大錢的小資族啊」。

第五個地點則是韓國的釜山，由於班機多「機票有時候會打折打到骨折」，也是安全性較高的國家，「衣服之類的也是超便宜又很符合台灣人的審美」。她認為韓國玩下來可以很便宜，不過因為太好買所以錢會不自覺地逃跑。

文章一出，立刻吸引網友留言「我沒想過布達佩斯是便宜的地方耶…那邊消費也不高嗎？突然感興趣了」、「淡季去（布達佩斯）機票一個人來回17000，超懷念」、「東歐都不貴，其實預算不夠還是建議純玩東歐」、「布達佩斯去過一次真的很便宜，貨幣是福林（不用歐元的國家大部分都很便宜）」、「不到兩千一晚就可以住到很不錯的了，而且治安在歐洲也算比較好」。

也有網友推薦其他國家「我想推薦小資族也很適合去清邁，非常舒服的一個地方！」、「如果是菲律賓，我覺得巴拉望最好玩」、「推一個土耳其，之前跟團團費三萬多」、「跟過土耳其的團，11天$39900」、「推一個保加利亞，我去一堆歐洲國家，保加利亞大概是物價最接近台灣的一個了，一個晚上1000出頭台幣就可以住到市區四星級飯店，另外，波羅的海三小國也蠻便宜的，不算機票的話，我在那三個國家七天全部花費才兩萬一台幣」。