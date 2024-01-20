正忠排骨飯有多好吃？他指破100元還是大排長龍 網揭殘酷現實
許多人到中南部旅遊，都會品嚐當地小吃。其中網友好奇「正忠排骨飯」，目前漲價到了100元，卻是每天大排長龍，好奇「真的這麼好吃嗎？」，引起網友熱議。
全台連鎖的正忠排骨，在2022年11月底調漲，接著2023年4月又漲5元，一份炸雞腿便當要105元、排骨飯則為100元，便當店的接連漲價，也讓不少人嚇到，認為現在一張百鈔也買不到一個雞腿便當了。
一名網友在PTT八卦版發文，他表示中南部的便當霸主「正忠排骨飯」，如今已經漲價到了100元，卻還是每天都大排長龍，好奇「真那麼好吃嗎？」。
網友也紛紛熱議，「100不貴」、「100算便宜了吧，現在點外送隨便都要150起跳」、「很多100又不好吃的」、「100還好吧！台北市一堆排骨便當都要120」、「100現在算佛心價吧」、「8年前第一次買70元，如今100他們算很會凍漲了，在地優質企業」、「目前這物價，算便宜了」。
但也有人認為，「配菜有點爛，但是有開發票還是湊合的吃」、「我覺得不好吃阿」、「台灣人現在這樣有錢？」、「記得很鹹」、「排骨和黑胡椒豬都很好吃，但是配菜滿雷的」。
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