住戶貼告示求鄰居「加設Wi-Fi密碼」 他驚呼：真不可思議

社區某住戶貼告示，內容提到家中小孩因為會連上鄰居家的Wi-Fi，導致睡眠不足，希望對方能設定密碼，引起網友熱議。圖／擷自「外送員的奇聞怪事」

現代科技發達，人人手上都有一支手機，就連小朋友也離不開3C產品。近日，有名外送員在半夜送餐時，在社區看到某住戶貼的告示，內容提到家中小孩因為會連上鄰居家的Wi-Fi，導致睡眠不足，希望對方能加設密碼，引起網友熱議。

原PO在「外送員的奇聞怪事」表示，他某天在深夜送餐時，在社區看到一張告示，內容是一名住戶點名某鄰居家中Wi-Fi的名稱，「因為我家的學齡期小孩會連上貴住戶的Wi-Fi使用，造成睡眠不足、作息不正常」，因此希望該鄰居能將家中Wi-Fi加設密碼，以免影響到使用Wi-Fi的速度及品質，最後連說三次感謝。

原PO在仔細看完告示後，覺得內容非常有趣，便拍下照片並分享出來，「半夜的樂趣，原本以為這種事都是網路看看而已，還真的遇到了真不可思議」。

貼文底下，有許多網友回覆，「設定密碼要求，還算OK」、「沒什麼問題啊，現在還有人不設密碼才奇怪吧，都沒有一點防範意識」、「我也遇到，我老公直接駭進他機器，幫他設密碼」、「家長把家裡所有設備都拿去連那個Wi-Fi，等對方發現網路怎麼卡卡，網速變慢自然就會去加設密碼了」。

也有部分網友認為該名家長不應把責任推給鄰居，「簡單點，睡覺前先收走3C產品啊」、「奇怪誒，沒有裝置就不會去用網路了，怎麼會管到別人家去，手機不要給學齡前小孩啊」、「千錯萬錯都是別人的錯！有問題先檢討別人就對啦」。