台灣女孩住沖繩飯店起床淹大水 曝睡前一習慣逃死劫

一名台籍赴日旅客昨(17)日凌晨在Dcard PO文，敘述一件恐怖的出國旅遊經驗。她表示自己在去(2023)年年底赴沖繩五天四夜旅遊，入住當地的一家海灘度假酒店後，竟遇見飯店淹水情事，且飯店消極未善後的態度，也讓她相當感冒。

該起事件發生地點為日本沖繩的一家臨近海邊的度假酒店。原PO在去年12月24日至28日赴沖繩旅遊，第3日一早起床準備要出門後，發現門外出現潺潺的水聲，一開門才發現走廊已變小河，且水流之大，讓她穿著夾腳拖也整雙鞋子被浸在水裡。由於水也淹進房內，讓她在文中直呼，還好都有養成睡前拔插頭的習慣，否則一旦淹水造成漏電，後果真是不堪設想。

因為行李也受大水波及，讓原PO一行人當下決定馬上離開飯店，將行李上車後便離開淹水的飯店。但飯店事後的善後態度相當消極，連最後一晚代訂另一家飯店事宜，也是由原PO主動詢問才有，且飯店代訂人員也未向他們告知CHECK IN訊息，讓原PO一行人在去到離原飯店距離很遠的下榻處後，才發現代訂的飯店的CHECK IN時間已過，在等了數小時之後才有人出現幫忙開門。

整個沖繩旅遊經驗讓原PO覺得真是一場度假噩夢，因為飯店淹大水，讓他們差點因漏電致死，原PO並生氣地說，在與飯店談論賠償事宜後，竟直接被飯店的IG刪除跟封鎖！讓原PO求償無門，除上Google評論網站留言外，也在Dcard上網發文，尋求協助。