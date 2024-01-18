陸女來台愛上屈臣氏、康是美 強推台鐵這4款車票送禮超適合

一名中國大陸女網友近日在小紅書上以「來台灣，總不能只裝一箱鳳梨酥回去送人吧」為題表示，認為台灣的伴手禮除了鳳梨酥，還推薦面膜、隱形眼鏡和變色片、台鐵車票及特色明信片，引起兩岸網友的討論。

原PO表示，每回和朋友說到台灣的伴手禮，大家第一個反應就是鳳梨酥、太陽餅，但原PO來台旅行後，發現台灣的美妝和文創商品，「超級值得入手」，她也認為，其實像是鳳梨酥在淘寶上都能買得到，「看完這些，我怕你都不想給鳳梨酥一點點行李箱的位置了」。

原PO指稱台灣的美妝商品，在像是屈臣氏和康是美等平價開架商品都很好買，這些連鎖的店家還會經常推出「加1元多1件」的促銷活動，在品牌選擇上也是應有盡有，「從本土到各國知名品牌一應俱全」，且價格便宜、上新品的速度也很快，價格上雖然與香港相比差距不是很大，但購買台灣和日本品牌的美妝商品會很划算。

美妝商品包括面膜和隱形眼鏡或變色片，都被原PO列為了必買項目。此外，還包括台鐵車票，也是特別的台灣伴手禮。原PO表示，台鐵不少站名都很有趣，兩兩一組還能湊成趣味話題，像是台南永康和保安的「永保安康」、內灣線的「榮華富貴」、成追線的「追分成功」，及平溪線的「十分幸福」，都是很適合用來送禮的台鐵車票。此外，還包括台灣的特色明信片，有些還有分材質為木質或鐵質的明信片，都是特別的伴手禮選項。

陸網友見文還補充，不只屈臣氏和康是美很好買，台灣還有寶雅連鎖店也是平價美妝店家，有人還說：「這些地方都有打折，哪裡便宜哪裡買」。針對台鐵車票，也有不少人表示，基本上台鐵在出站後，車票都會直接被回收（編按：台鐵已取消車票回收規定，旅客刷車票出閘門時，車票將吐回給旅客），也有人反應，有時候出站時不會再掃碼確認，便留下了。